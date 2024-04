Giovani e sociale, inaugurati i nuovi spazi a palazzo Rosso dedicati al progetto Tutti in scena

Genova. È stato inaugurato questa mattina il nuovo spazio all’interno di Palazzo Rosso che ospiterà il progetto “Tutti in scena!” ideato dal Comune di Genova (Servizi educativi dei musei civici e Direzione Musei Civici) in collaborazione con il Centro di Educazione al Lavoro Tempi Moderni. Con questo nuovo progetto, uno dei più importanti luoghi della cultura a Genova verrà messo a disposizione dei bambini per conoscere i capolavori del Barocco genovese.

Tutti in scena! è anche un momento formativo, che ha visto la partecipazione dei ragazzi del C.E.L. i quali, guidati dagli educatori, hanno progettato l’allestimento della sala, costruendo una parete autoportante attrezzata a teatro e diverse scatole e cornici, dentro cui potranno prendere vita una serie di burattini, che riproducono personaggi legati a opere d’arte dei Musei di Strada Nuova e all’artista Anton Van Dyck.

All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore alle Politiche per i giovani e l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Genova, e questa mattina per l’occasione alcune classi della scuola primaria Garaventa-Gallo e della scuola secondaria di primo grado Colombo hanno potuto visitare le nuove sale e cimentarsi nella realizzazione di burattini di cartone, ispirati ai dipinti Anton Van Dyck, esposti a Palazzo Rosso.