Giornata mondiale dell’autismo, oggi la fontana di piazza De Ferrari si illumina di blu

Genova. In occasione della Giornata mondiale dell’autismo, oggi, la fontana di piazza de Ferrari di illuminerà di blu.

“È fondamentale – spiega l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – portare avanti campagne di consapevolezza sull’autismo, una condizione che per lungo e troppo tempo è passata sotto traccia e sulla quale è ancora necessario, quindi, creare campagne di informazione. Ancora più importante, però, è che le amministrazioni si impegnino a sostenere non solo le persone affette da autismo, ma anche le loro famiglie”.

“Che sia diagnosticato in giovane età o in età adulta, infatti, l’autismo comporta delle ricadute importanti non solo per chi ne è effetto, ma anche per i suoi affetti e i suoi familiari: per questo è fondamentale pensare a delle politiche che siano di sostegno e di aiuto, lavorando in tandem con gli operatori sanitari e i terapeuti affinché a tutti loro vengano garantiti supporto e l’accesso alle cure e al mondo del lavoro. Il Comune di Genova c’è e continuerà a esserci”, conclude Rosso.

In Regione Liguria sono circa 2mila le persone che risultano avere il riconoscimento della legge 104/92 con la diagnosi di autismo. Per garantire una migliore comunicazione e favorire maggiori sinergie tra i servizi sociosanitari, sanitari e socioassistenziali che prendono in carico le persone con disturbi dello spettro autistico, in tutte le fasi di vita, è stato costituito il tavolo regionale di consultazione permanente in merito ai disturbi dello spettro autistico, formato da specialisti esperti della materia nel servizio sanitario regionale, da rappresentanti dei pediatri e dei medici di medicina generale, da rappresentanti delle associazioni di famigliari, nonché da referenti dei dipartimenti della Regione Liguria coinvolti in base alla tematica oggetto di approfondimento (ad esempio sociale, sport, lavoro, formazione). Qui tutte le iniziative realizzate dalle associazioni in Liguria, qui invece gli interventi dei professionisti sulle nuove linee guida.