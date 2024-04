Gilardino pre-Hellas: “Ragazzi determinati”. E sul futuro: “Ora testa solo al Genoa”

Genova. Una settimana positiva quella vista da Alberto Gilardino sul campo di Pegli in preparazione della partita a Verona contro l’Hellas. Nella conferenza pre-partita il mister fa il punto della situazione: “Siamo privi di Maturro, Cittadini, Vitinha, Retegui e Malinovskyi. Cittadini dovrebbe tornare la prossima settimana, mentre Vitinha dovrebbe recuperare prima del previsto, mentre per Ruslan è più lunga e dovrebbe rientrare comunque prima della fine del campionato. Ho visto i ragazzi vogliosi e determinati, consapevoli della partita che ci aspetta domani. Com’è accaduto col Frosinone incontriamo squadre che hanno necessità di punti e più passano le partite e più si avvicina la fine del campionato più abbiamo l’obbligo di tenere alta l’intensità mentale e la voglia di andarci a prendere punti importanti con rabbia agonistica e desiderio di migliorarci sempre. Non c’è nulla ancora di concreto e matematico, abbiamo bisogno di fare la prestazione. Contro una squadra difficile che quest’anno ha affrontato mille difficoltà quest’anno, ma ha mantenuto un’idea, il suo dna e filosofia. Faccio pubblicamente i complimenti a Baroni, per cui sappiamo benissimo che partita ci aspetta e in che campo andiamo a giocare consapevoli dell’avversario”.

Il punto di forza del Verona, secondo Gilardino è proprio nei giocatori che “nella metà campo avversaria sono fastidiosi, sono tutti giocatori che conoscono la categoria, hanno giocato anche fuori dal campionato italiano. Si sono adattati bene in questo calcio, sappiamo la loro qualità, la loro bravura e noi faremo una partita in cui dovremo saperci difendere e ripartire quando avremo la palla”.

Il mister non scioglie del tutto il nodo attaccanti: “Ekuban, insieme a Martin, sono rientrati tre giorni fa, dovrò fare le mie valutazioni, sia Messias sia Ankeye possono giocare quel ruolo. Siamo in emergenza, ma come ho sempre fatto darò fiducia a questo gruppo che nelle difficoltà ha dimostrato di saper giocare partite importanti”.

Proprio su Ankeye Gilardino si sofferma: “Ha prospettiva, fisicità, sicuramente progressione anche in campo aperto, una buona destrezza nel primo controllo e nel tiro in porta, ma questo per lui è un campionato sconosciuto, ci vuole tempo per inserirsi, bisogna che questo tempo qui passi nel giocare. La crescita più importante è nel giocare. L’allenamento ti dà molto, ma poi la partita ti dà qualcosa in più, già da domani darò contributo di minutaggio a questo ragazzo”.

In settimana il nome di Gilardino è stato accostato alla Fiorentina più volte e il mister cogli l’occasione per fare il punto: “Basta domande sul mio futuro, ci si annoia anche a parlare e a sentire. Con la società Genoa c’è un dialogo costante e ci siamo detti che nel momento in cui ci saranno delle novità lo diremo. Ho talmente tante cose da pensare per il Genoa, per motivare i ragazzi, che le mie energie sono concentrate su quell’unico obiettivo. Io ho grandissima fiducia e rispetto nel Genoa e nei suoi dirigenti per quello che mi hanno dato, li devo ringraziare quotidianamente. Questa è una certezza e basta. Mancano otto partite, dobbiamo focalizzarci e pensare a domani”.

Con un campionato piuttosto tranquillo nel finale di stagione potrebbe essere l’occasione per organizzare meglio il futuro e la prossima stagione. “Nell’ottica di un allenatore, di una società, portarsi avanti sarebbe il top. Io ho fatto un’intervista pochi giorni fa e anche dal mio viso e dai miei occhi penso sia rispecchiata l’emozione quando parlo di Genoa, quanto io voglia bene a questo ambiente, a questa squadra, a questi ragazzi, a chi mi ha dato l’opportunità di allenare questa squadra. Ci saranno degli incontri prossimamente e valutazioni da fare. Io per il momento dico questo ed è la verità. Parlo molto chiaro, essendo a scadenza è normale che in una stagione così ci possono essere delle notizie come è successo questa settimana e come potrà succedere fino a che non verrà messo un punto su questa vicenda”.