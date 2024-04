Genova-Londra, il legame si rafforza: la prossima settimana in città il lord mayor Mainelli

Genova. Si rafforza il legame tra Genova e Londra. La prossima settimana è previsto uno “storico evento”, così lo annuncia il Comune in una nota, con l’arrivo del lord mayor of City of London Michael Mainelli che sarà a Genova per incontrare il sindaco di Genova Marco Bucci.

Mercoledì 10 aprile, Comune di Genova e City of London hanno organizzato, a Villa Pallavicino delle Peschiere, dalle 9 alle 13, un’intensa mattinata di lavori che sarà dedicata al “Futuro del trasporto marittimo: sfide, opportunità e tecnologie”. Realizzato in collaborazione con il governo britannico, il St George Club e la rete degli Ambasciatori di Genova nel Mondo, l’evento ha come obiettivo il rafforzamento dei legami storici e del dialogo tra le due città. Nel primo panel “Digital Transformation & Emerging Technologies” verranno affrontati temi quali l’intelligenza artificiale, la cybersecurity e le infrastrutture di telecomunicazione sottomarine. Nel secondo panel, i relatori esamineranno “Future Design & Naval Architecture” in termini di requisiti futuri, con particolare attenzione alle evoluzioni della navigazione sostenibile. Il panel “Decarbonizzazione e combustibili futuri” discuterà le sfide, le opportunità e le soluzioni per la decarbonizzazione del settore marittimo, introducendo argomenti come l’Ets dell’Unione Europea, le infrastrutture portuali verdi e il cold ironing. Seguirà una sessione sulla comunicazione efficace del settore, che illustrerà l’importanza di comunicare efficacemente al grande pubblico le sfide che il settore sta affrontando, l’impegno degli operatori del settore a trovare soluzioni sostenibili e i risultati ottenuti.

Nella sessione successiva, esperti legali e assicurativi esploreranno le sfide attuali e future per cercare soluzioni collaborative. Il panel finale prevede un dialogo tra il sindaco di Genova Bucci e il lord mayor della City di Londra Mainelli. I sindaci discuteranno delle più importanti aree di collaborazione tra le due città, delle azioni da intraprendere per risolvere congiuntamente le sfide dell’industria marittima e per rafforzare la loro storica relazione.

La missione istituzionale del lord mayor of City of London Mainelli rientra nel solco delle relazioni attivate tra Comune di Genova e City of London su ideazione, programmazione e supporto della rete degli Ambasciatori di Genova nel mondo e del St George’s club – ideato e fondato a Londra nel 2018 su iniziativa dell’ambasciatrice di Genova nel Mondo Francesca Centurione Scotto con 50 soci genovesi, inglesi e internazionali e oggi presieduto dall’avvocato Domenic Pini.

Tra le più recenti iniziative, che hanno suggellato il rinnovato rapporto tra le due città, la firma del Memorandum di intenti sottoscritto a dicembre 2022 dal sindaco Marco Bucci e dall’allora alderman – assessore poi primo cittadino della cittadella finanziaria londinese – Michael Mainelli. Lo scorso anno, a novembre, la città di Genova è stata, per la prima volta nella storia, ospite alla Lord Mayor’s show, la sfilata celebrativa che da 800 anni si svolge tra le strade del centro di Londra in occasione della cerimonia di investitura di Lord Mayor.