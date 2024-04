Genova Capitale del Libro, la rassegna conclusiva del Municipio Media Valbisagno

Genova. Una rassegna dedicata ai libri, agli autori e alla cultura del territorio per concludere in bellezza l’anno in cui Genova è stata Capitale del Libro con una testimonianza forte e partecipata dalla val Bisagno.

Questo l’intento alla base della tre giorni organizzata dal Municipio IV Media Valbisagno per la prossima settimana dove lunedì, martedì e venerdì si alterneranno incontri e letture con ospiti tutti provenienti da questo territorio o che in qualche modo hanno con esso un solido legame.

Tutti gli eventi si terranno dalle 16.30 alle 19, e vedranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione civica e i ragazzi dell’Istituto comprensivo Montaldo e Molassana-Prato.

Primo appuntamento si terrà lunedì 8 aprile, in collaborazione con il Leccio di Sant’Eusebio che ospiterà l’evento davanti ai suoi spazi. L’appuntamento è dedicato alla Festa della Bandiera. Sarà presente l’assessore del comune di Genova Francesca Corso.

Martedì 9 aprile si replica con la “Giornata degli autori“, dedicata a chi ha recentemente pubblicato un libro: anche in questo caso spazio agli scrittori nati o cresciuti in Val Bisagno, o che con questo territorio hanno un legame. L’appuntamento è davanti alla sede del Municipio in piazza dell’Olmo. In caso di pioggia ci si sposterà presso l’auditorium. Prevista la partecipazione dell’assessore Lorenza Rosso.

Il 12 aprile si conclude la rassegna presso piazza Unità d’Italia in collaborazione con il Circolo Sertoli: evento dedicato alla Festa della Liberazione.

“Ho fortemente voluto questo evento per portare una testimonianza dal nostro territorio all’interno di questa bellissima iniziativa che è stato l’anno di Genova Capitale del Libro – spiega l’assessore alla cultura del Municipio IV Media Valbisagno Angela Villani – Grazie al nostro staff del settore biblioteche, coordinata dalla dottoressa Ghigliani, i nostri quartieri sono attivissimi per eventi dedicati al mondo della lettura. Era quindi doveroso fare questa rassegna finale che potesse esprimere i legami solidi di questo municipio con il mondo dei libri”.