Genoa, Vitinha prova il recupero in vista del Cagliari e la Società si muove per esaudire il desiderio di Sidio Corradi

Genova. Ritrovo al Signorini per il Genoa domani a pranzo per la seduta in vista della sfida contro il Cagliari in programma lunedì alle 20.45. Gilardino ha assegnato ai suoi ragazzi tre giorni di riposo, anche per recuperare le forze in un campionato in cui il Genoa ha sempre dato tutto sino al 90° e in cui spesso sono stati tanti gli indisponibili.

Per il match contro gli isolani si tenta il recupero di Vitinha. L’attaccante potrebbe essere un’arma importante in questo finale di campionato, per la voglia con cui è entrato in campo quando è stato chiamato a dare il suo contributo e per l’apporto di qualità che ha dato sia alla manovra sia alle conclusioni.

Mercoledì, intanto, mister Gilardino firmerà la piastrella del Muretto di Alassio, chissà che non sia foriera di un’altra firma più importante, quella sul rinnovo del contratto. Il dialogo è aperto tra la Società e l’agente Alessandro Moggi.

Intanto è stata presa in carico dalla Società la richiesta di Sidio Corradi, ex giocatore e tecnico delle giovanili del Genoa, che a causa dei suoi problemi di salute ha fatto una richiesta speciale direttamente al presidente Zangrillo attraverso i social: “Buongiorno presidente, lei conosce la mia patologia e mi disse che potevo curarla, ma non guarire più. Mi sta seguendo un ottimo cardiologo, Edoardo Casati! Purtroppo, ci sono momenti di grande difficoltà e sono 5 giorni che non riesco a uscire neanche di casa. Vorrei chiederle un desiderio, se mi date la possibilità di fare una foto con lei nella prossima partita casalinga, sotto la gradinata Nord, che è stata la mia tifoseria. Sarebbe il mio ultimo desiderio dopo 50 anni di Genoa, 7 circa da calciatore e 42 anni da istruttore di Settore Giovanile, sempre del Genoa. Se mi vorrete esaudire (è l’ultima cosa che chiedo alla vita) ve ne sarò grato, se non lo potete fare me ne farò una ragione. Grazie”.

È in corso lo studio della fattibilità della richiesta in una delle ultime tre partite casalinghe di questo campionato.

La prevendita per il match contro la squadra di Ranieri (a cui mancherà Luvumbo per squalifica) è aperta: biglietti dei settori ordinari acquistabili senza tessere del tifoso al Ticket Office del Porto Antico e allo Store di Chiavari. Servono le tessere invece su genoacfc.it e nelle ricevitorie. Attiva la promo Under 14 omaggio per i settori Gradinata Laterale e Zena, solo al Ticket Office di Genova e allo Store di Chiavari, previa presentazione di un biglietto o abbonamento di un adulto per il medesimo settore. Ogni acquirente può acquistare fino a un massimo di 4 titoli di accesso. I residenti in Sardegna possono comperare tagliandi solo del settore ospiti. In quest’ultimo caso la prevendita chiude alle 19 del giorno antecedente la disputa.

Attiva anche la rivendita del posto per abbonati.

Prezzi Base: Tariffa Intera (U16) – Gradinata Laterale: 25 euro (15 euro), Gradinata Zena: 35 euro (15 euro), Distinti: 80 euro (40 euro), Tribuna Inferiore: 140 euro (70 euro). Settore ospiti: 25 euro.

Biglietterie “Ferraris” via Monnet – Apertura cinque ore prima del fischio d’inizio in data partita.

Intanto si allarga la famiglia rossoblù con Banjamin il secondogenito di Ekuban.