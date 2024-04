Genoa tre punti d’oro. Gilardino: “Non ci vogliamo fermare”, Gudmundsson: “Resto? Non so, vedremo”

Il Genoa batte 2 a 1 in rimonta il Verona al Bentegodi e di fatto chiude – nel caso fosse ancora aperto – il discorso salvezza. Privi di Retegui, i rossoblù hanno risposto al goal di Bonazzoli con le reti di Ekuban e Gudmundsson. Quest’ultimo giunto al goal numero 12 in campionato. I punti del Genoa in classifica sono ora 38.

Sono 12, invece, i punti sul terzultimo posto a sette giornate dal termine. Così Alberto Gilardino ai microfoni di DAZN: “Era importante tornare alla vittoria con questo atteggiamento e con questo coraggio. Verona è un campo difficile, hanno fatto risultati contro grandi squadre. Ribaltare questa partita è stato sinonimo di qualcosa di importante. Faccio i complimenti ai ragazzi per tutto quello di positivo che hanno fatto”.

Su Ekuban: “Ha fatto tantissimo oggi tenuto conto dei pochi allenamenti con la squadra per via dell’infortunio. Ha disputato una partita importante, oltre al goal, perché è andato in profondità, ha tenuto palla e aiutato in fase difensiva. La squadra ha cambiato due volte pelle passando dal 3-5-2 al 4-4-2. Tutti si sono messi a disposizione”.

Quota salvezza: “Oggi sono arrivati tre punti pesanti – ha proseguito -. Abbiamo un ottimo distacco dalla terzultima, ma non abbasseremo la guardia. Dobbiamo darci obiettivi settimanali. Abbiamo gare difficili ma belle da giocare. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento”.

Quali motivazioni? “La motivazione fa parte del nostro percorso. I ragazzi si motivano nel quotidiano. Questa squadra assorbe molto bene. È sempre difficile lasciare fuori dei ragazzi. Anche chi non gioca sempre dà il massimo e mi mette in difficoltà nelle scelte”.

Ancora al Genoa? “Sul mio futuro, comunicheremo con la società spero a breve le novità. Ho grande affetto per questa squadra e per il nostro popolo. Però valuteremo insieme alla società la cosa migliore. Le voci di mercato fanno piacere? Beh, senza questi ragazzi non avrei fatto questo percorso. Sono quindi molto focalizzato e le energie le sto mettendo sulla squadra”.

A margine del match, si è presentato ai microfoni anche Albert Gudmundsson. L’islandese sfoggia grande sincerità. “Non abbiamo giocato bene e questo a livello personale è stata la mia peggior partita. Vogliamo provare a salire ancora in classifica , non andiamo in vacanza da domani, e fare qualcosa di bello in questo finale di stagione. Sul mio futuro? Vedremo a fine stagione cosa succederà”. Poi, incalzato, a precisa domanda “Ti piacerebbe rimanere al Genoa?” l’attaccante ha dribblato con un semplice “I don’t know, I will see at the end of the season” (Non so, vedremo alla fine della stagione”.