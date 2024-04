Genoa, Retegui si è allenato con il gruppo mentre Malinovsky ancora a parte

Genova. Il Genoa è tornato ad allenarsi dopo la giornata di riposo concessa ieri da Alberto Gilardino per preparare la sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì 15 aprile alle ore 18.30. Sulle ali del successo in casa dell’Hellas, il gruppo, col morale a mille, è ripartito a pieno regime.

Dopo una prima fase di allenamento in palestra i giocatori si sono spostati sul campo per svolgere partitelle a tema tattico sotto gli occhi attenti di mister Gilardino e del suo staff.

Malinovsky e Matturro, tornato a correre, hanno proseguito i rispettivi iter, mentre Retegui e Cittadini hanno lavorato coi compagni.

Nel primo pomeriggio, nella video room al primo piano di Villa Rostan, il coordinatore A.I.A. per i rapporti con le società di A e B, Riccardo Pinzani, ha tenuto una riunione di aggiornamento per calciatori e staff tecnico.

Nel frattempo sono uscite le designazioni arbitrali, a dirigere la gara contro i viola sarà Davide Di Marco, della sezione di Ciampino. Sarà coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Daniele Bindoni della sezione di Venezia e Alberto Tegoni di Milano.

Come quarto ufficiale, l’incarico è stato conferito all’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como.

Al Var ci sarà l’arbitro Vmo Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo, con la collaborazione dell’arbitro Marco Serra della sezione di Torino.