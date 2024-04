Genova. Archiviato il pareggio contro la Fiorentina ora il Genoa si può concentrare sulla sfida interna contro la Lazio nell’anticipo di venerdì 19 aprile.

Programma normale per una parte del gruppo. Bagni, massaggi e defaticante in palestra per tutti gli altri. Mercoledì è in calendario il primo allenamento a gruppo compatto. Malinovskyi e Matturro hanno svolto iter personalizzato con i rieducatori. Vitinha sta effettuando lavoro in campo. Bani e Messias sono soggetti a valutazioni.