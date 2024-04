Genoa, Malinovskyi fuori almeno un mese. Per la trasferta a Verona dovrebbero recuperare Ekuban e Martin

Genova. Dopo i giorni di riposo concessi per le festività pasquali, il Genoa è tornato ad allenarsi per preparare la sfida contro il Verona di domenica 7 aprile alle ore 18.00.

I Grifoni sono alla ricerca dei 3 punti che mancano da quattro gare, precisamente dalla vittoria interna contro l ‘Udinese.

Per la trasferta non ci sarà Retegui che dopo aver rimediato il giallo contro il Frosinone salterà la gara per squalifica. Turno “riposo” che casca a pennello visto che l’attaccante è uscito al minuti 54 per un fastidio alla caviglia.

Probabilmente non sarà del match anche Vitinha, non c’è voglia di forzare il suo rientro quindi per rivedere in campo il rossoblù si dovrà attendere la completa guarigione del tendine.

Buone notizia arrivano invece da Ekuban e l’esterno Martin, i due dovrebbero tornare in gruppo con i compagni già nei prossimi giorni e quindi entrambi potrebbero essere tra i convocati per domenica.

Non trapelano buone notizie per quanto riguarda Malinovskyi che ha giocato appena 18 minuti contro il Frosinone. Ruslan è uscito per un problema muscolare al flessore e gli esami non hanno dato esito positivo: il numero 17 dovrà stare fuori almeno un mese.

Da piani è in agenda una sessione al giorno fino alla rifinitura di sabato, quando sono fissate la conferenza del tecnico e la partenza in pullman per il Veneto.