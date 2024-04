Genoa indenne contro la Fiorentina, Gilardino: “Fastidiosi quando ci difendiamo bassi, Albert mezzala per trovare spazi tra le linee”

Il Genoa pareggia 1 a 1 contro la Fiorentina. Quarto risultato utile consecutivo e quota 39 punti che significa di fatto salvezza anche se non matematica. Alberto Gilardino elogia la prova dei suoi sia a livello tecnico sia a livello di atteggiamento.

“Rognosi? – dichiara ai microfoni di Dazn – Abbiamo mantenuto sempre la nostra identità. Sapevamo che non sarebbe stata semplice. Un bravo a tutti, anche a chi è entrato. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo. Avremmo potuto fare più di un goal. Ci siamo difesi bene bassi. Quando ci difendiamo così siamo fastidiosi. Si poteva fare meglio nel secondo tempo”. Abbiamo dato continuità di risultati.

Era stato assegnato un rigore al Genoa per una trattenuta di Kayode di su Retegui. Il direttore di gara ha prima assegnato il penalty e poi è tornato sui suoi passi dopo l’on-field reviw: “L’arbitro in queste situazioni non dovrebbe essere richiamato al VAR essendo valutazione di campo. Gli faccio l’in bocca al lupo per la carriera“, afferma senza dilungarsi il tecnico genoano..

A livello tattico, Gudmundsson è stato impiegato come mezzala: “Gumdundsson in alcune partite ci dà una mano a trovare sbocco tra le linee, come a Torino contro la Juventus. Sa trovare lo spazio dietro alle spalle dei centrocampisti avversari. In quale posizione lo vedrei in un top club? Può fare sia la seconda punta sia la mezzala. Ha talento e soprattutto intelligenza tattica”.

Dopo il goal contro il Verona, un’altra bella prova di Ekuban, oggi partito titolare: “Ne viene dal goal di Verona ed era giusto dargli continuità – spiega Gilardino -. Retegui aveva un problema alla caviglia, sta recuperando. Ekuban ha lavorato per la squadra e si è sacrificato. Ha fatto molto bene, come Messias. Peccato che Messias abbia avuto un problema all’adduttore”.

“Sono fiero di poter allenare questo gruppo – ha concluso -. Pensiamo partita alla volta. Abbiamo un distacco importante dalla terzultimo. Abbiamo fatto un lavoro importante fino ad oggi“.