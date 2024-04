Genoa, Gilardino: “Vincere a Genova è difficile, riuscirci è qualcosa di unico. Pirlo? Sta facendo un ottimo percorso”

Genova. “Magari in pochi avrebbero creduto di vedermi allenatore ma la perseveranza porta a fare un buon percorso. Tutto passa attraverso il lavoro e dormire veramente poco“. Una lunga chiacchierata ai microfoni di Alessandro Alciato a Radio TV Serie A quella che ha visto come protagonista Alberto Gilardino.

Il tecnico rossoblù ha ripercorso il suo inizio da allenatore dopo aver concluso la sua carriera da calciatore: “Un percorso affascinante nato cinque anni fa per cercare nuovi stimoli. Ho iniziato con Luca Prina e ancora oggi ci sentiamo sovente. C’è modo di confrontarsi perché ama il calcio come lo amo io. C’era stata la possibilità di iniziare e non mi interessava nulla: volevo conoscere quel mondo, apprendendo tutto. Mi ha dato una grande mano con consigli e aneddoti. È stato un nuovo inizio: da mettere i cinesini, portare porta e palloni. Volevo capire cosa fosse la cosa che volevo fare da grande. Vedevo tanti sogni e voglia di crescere per migliorare come allenatore. Mi è piaciuto tanto e lo faccio con grande passione. Finito il mio ultimo anno da giocatore c’è stata la volontà e ho voluto partire dalle categorie più basse, partendo dai ragazzi magari sbagliando per poter migliorare. Ho avuto tanti maestri molto bravi e mi ha aiutato il mio vissuto da calciatore. Però quando si è in prima persona a decidere è tutta un’altra cosa. Essere se stessi diventa determinante per il gruppo che si ha di fronte“.

“La gavetta per me conta”. E Gilardino ha fatto diverse esperienze in categorie inferiori prima di guidare il Grifone verso la Serie A: “Dopo Rezzato sono stato a Vercelli, lavorando in un ambiente familiare che mi ha messo a disposizione tutto. Abbiamo fatto bene con una squadra molto giovane, in una stagione segnata dal COVID. Poi c’è stata la possibilità di andare al Siena in Serie D. Sono stati tutti percorsi che mi hanno fatto crescere. Ho potuto capire gli errori e questa è stata la base”. Poi è arrivata la chiamata del Genoa ma per affidargli la panchina della Primavera 2: “Conoscevo già Sbravati e Taldo avendo giocato qui. Con quest’ultimo ci siamo incontrati in un bar a Chiavari, entrando subito in sintonia. Quando sono uscito dopo aver bevuto il caffè, anche se non c’era ancora nessuna conferma, avevo delle sensazioni positive. La voglia di rimettermi in gioco, anche in una Primavera 2, era giusta in quel momento della mia vita. Queste sensazioni mi emozionano.

“Il Genoa era segnato nel mio destino. È stata una bellissima sorpresa ritornare in un ambiente così passionale. Abbiamo fatto una cavalcata emozionante. Vincere a Genova è difficile ma se ci riesci è qualcosa di unico“. Il tecnico rossoblù racconta poi della chiamata in Prima Squadra per sostituire Blessin: “Ero molto sereno perché era un incarico ad interim, che nel mondo del calcio significa che ci si può giocare le proprie possibilità in qualche partita. Mancavano poche partite a Natale e non mi erano state date delle tempistiche. Allora ho deciso di giocarmela alla grande e, insieme allo staff, abbiamo cercato di mettere la squadra nelle migliori condizioni per potersi esprimere, facendoli sentire tutti importanti. I pensieri nella testa erano molti ma quando si fa questo lavoro bisogna concentrarsi esclusivamente sul lavoro. Se poi si ha la fortuna e la bravura di riuscire ad entrare in contatto umanamente con i giocatori, allora vuol dire che si può fare un gran lavoro”.

L’ambizione di “Gila” è quella di continuare a mettersi in gioco in Serie A: “Dopo la prima partita con la Fiorentina ho barcollato ma nello stesso tempo ho capito la categoria. Bisogna mettere in ordine tante situazioni e dalla vittoria contro la Lazio è nato il buonissimo campionato che stiamo facendo. Il Genoa è DNA, passione, rabbia agonistica e saper giocare a calcio. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, riuscendo a crescere tutti dall’inizio fino ad oggi. Genova è sole, mare. Veramente qualcosa di unico, soprattutto la passione per il calcio che è presente. La mia idea di calcio? Si basa sulle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Lo scorso anno volevo dare chiarezza e concretezza. Ho mantenuto la difesa a quattro e ho inserito un centrocampista in più, lavoravamo con un 4-3-2-1. In base alle caratteristiche dei giocatori si modella il pensiero. Quest’anno siamo partiti con idee e concetti della scorsa stagione. Puntiamo a saper giocare e modellarsi all’interno della partita, iniziando anche con un modulo e lavorare in partita con un altro. I giocatori d’oggi sono preparati a queste situazioni e ad allenarsi a farlo”.

Chi sta vivendo un periodo simile al suo, almeno a livello emozionale, è il suo ex compagno di squadra e di nazionale Andrea Pirlo, alla guida dei rivali della Sampdoria: “Con Andrea c’è un bel rapporto. Ci siamo visti in un paio di occasioni fuori da Genova ma non siamo mai riusciti ad organizzare una cena insieme. Ci sarà modo di confrontarsi e rivedersi in estate. Anche lui sta facendo un ottimo percorso da allenatore, siamo amici e sarò felice di riabbracciarlo quando ci rivedremo“.

Poi un passaggio su Gudmundson e Retegui, le due punte di diamante dell’annata rossoblù: “Albert è molto bravo a ritagliarsi lo spazio e le zone di campo. È un giocatore che non ha solo abilità nel primo controllo e dribbling, ma anche attitudine in fase difensiva. Bisogna lasciarlo libero. Mateo è una prima punta classica, lavora e sa muoversi nell’area di rigore. Ci stiamo lavorando. Sa che deve migliorare in tante situazioni e c’è la volontà di migliorarsi, anche lui lo sa“.

“Sarò contento se faremo un grande finale di stagione. Ci sono ancora otto partite e la voglia è fare ciò di meglio che possiamo fare. Dovremo essere pronti a giocare partite contro squadre che lottano per salvarsi e contro squadre che lottano per l’Europa. Abbiamo una buona posizione in classifica, con un buon margine dalla terz’ultima e anche dalla squadra che ci precede. Superare i quaranta punti vorrebbe dire aver fatto un percorso incredibile da neopromossa. Il desiderio c’è e dobbiamo coltivarlo ogni giorno”. Sul futuro, quindi, ci sarà tempo per pensarci: “Qua ho fatto e sto facendo un percorso emozionante e incredibile di crescita. Con la società ci confrontiamo quotidianamente ed il pensiero più grande è finire nel modo migliore questa stagione. Dovrò essere chiamato da parte della società ma quelle sono situazioni che avverranno nel finale di stagione“.

Come in parte espresso nella conferenza pre Frosinone, Gilardino ha ribadito quanto la programmazione sia uno dei punti chiave per la prosecuzione di esperienza sotto la Lanterna: “Se la società mi metterà al corrente e deciderà di sacrificare determinati giocatori, allora bisognerà capire quali giocatori entreranno. Bisognerà parlare in modo chiaro di tutte queste situazioni per capire poi gli obiettivi stagionali, perché dalle uscite e da chi entrerà poi dipenderanno gli obiettivi stagionali perché ci vorrà tempo. Se si investirà su giocatori giovani, ci vorrà tempo per crescere e lavorare. Cosa diversa se si farà un altro tipo di politica. Ma ci sarà modo di parlarne, anche con grande piacere, perché è un modo per crescere, soprattutto per me e tutti insieme. Credo che sia fondamentale crescere come allenatore, così come crescere e confrontarsi come società“.