Genoa, Ekuban e Martin rientrati in gruppo. Vitinha ancora da valutare

Genova. Mettere in saccoccia più punti possibili in questo mese per chiudere definitivamente il discorso salvezza. E’ questo l’obiettivo del Genoa che infatti avrà davanti a sé un aprile impegnativo. Gli uomini di mister Alberto Gilardino sono attesi da due gare in trasferte e due partire in casa. Infatti dopo il Verona e Fiorentina lontano dalle mure amiche del Ferraris, ospiteranno Lazio e Cagliari. Un aprile importante che può essere definito un antipasto del rush finale di campionato previsto nel mese di maggio.

In questi giorni nel frattempo continua intanto la preparazione dei rossoblù in vista della sfida in trasferta contro il Verona di domenica 7 aprile.

Non ci sarà lo squalificato Retegui, questo stop gli consentirà di riprendersi al meglio dal fastidio alla caviglia accusato contro il Frosinone. Per i Grifoni sarà assente, almeno per un mese, anche Ruslan Malinovskyi per un problema muscolare al flessore.

Buone notizie arrivano invece da Ekuban e Martin, entrambi infatti puntano alla convocazione per la gara di domenica. Sono ancora invece da valutare le condizioni di Vitinha che con probabilità non farà parte dei convocati.

Questo l’elenco dei club affiliati ACG che organizzano la trasferta in pullman per il Veneto: Amt, Campomorone, Croce d’oro Sampierdarena, Figgi do Zena, Fontanabuona, Oregina, Pra’, Pria Clan, Riviera.