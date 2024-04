Genoa, al via la prevendita del match con la Lazio. Per Verona pullman organizzati da 9 club

Genova. Partita la prevendita per Genoa-Lazio per i settori riservati ai tifosi di casa. Lo annuncia la società rossoblù sul sito ufficiale. Biglietti disposnibili al Ticket Office al Porto Antico di Genova (chiuso il lunedì) e allo Store di Chiavari in via Vittorio Emanuele 48r(chiuso domenica e lunedì) senza obbligo di fidelity card. È necessaria invece la tessera del tifoso Dna Genoa per gli acquisti online sul sito ufficiale del Genoa e nelle ricevitorie del circuito Vivaticket. Autorizzato l’acquisto fino a un massimo di 4 titoli di ingresso da parte di ogni acquirente.

Questi i prezzi: Gradinata laterale 25 euro (under 16, 15 euro), gradinata Zena 35 euro (under 16, 15 euro), Distinti 80 euro (under 16 40 euro), Tribuna inferiore: 140 euro (under 16, 70 euro).

In caso di giacenze i botteghini dello stadio entreranno in servizio il giorno della partita, salvo contrordini, cinque ore prima del fischio d’inizio.

Contemporaneamente all’inizio della prevendita, sul sito di Vivaticket, sarà attivo il servizio di rivendita del posto, seguendo le modalità in vigore, per gli abbonati che hanno pagato la tariffa intera. Da questa partita l’opportunità è estesa anche agli abbonati del settore Gradinata Laterale.

Le modalità di vendita dei biglietti settore ospiti saranno comunicate dopo la riunione del Gos in programma martedì della prossima settimana. Genoa-Lazio verrà giocata in anticipo venerdì 19 aprile, allo stadio Luigi Ferraris (fischio d’inizio alle ore 18:30), per la 33ma giornata della Serie A Tim 2023/24.

Trasferta di Verona

Intanto stanno componendosi i pullman dei Genoa Club affiliati all’Acg per la trasferta di domenica 7 aprile contro l’Hellas Verona. Ecco l’elenco: Amt, Campomorone, Croce d’oro Sampierdarena, Figgi do Zena, Fontanabuona, Oregina, Pra’, Pria clan, Riviera.