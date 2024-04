Fronte comune ligure per la difesa della sanità pubblica: “Esercizio contabile proposto da giunta Toti non è risolutivo”

Liguria. Il Fronte comune ligure per la difesa della sanità pubblica interviene con una nota sul tema del disavanzo per la spesa sanitaria nella regione: infatti oggi, lunedì 22 aprile, il consiglio regionale della Liguria è chiamato a votare la variazione di bilancio.

“Per il secondo anno consecutivo la Regione Liguria deve intervenire su un disavanzo di bilancio per la spesa sanitaria. Quest’anno il disavanzo del 2023, nonostante previsioni inizialmente più ottimistiche, è di 63 milioni: la giunta sta per mettere in atto una manovra di piano di disavanzo per la sanità stornando dal bilancio 35 milioni che dovevano essere messi a disposizione per l’anno 2024 per i Livelli essenziali di assistenza (Lea) per la ripresa del sistema dopo il Covid. L’esercizio contabile proposto è quello dello scorso anno e nonostante le rassicurazioni del 2023 sul mantenimento dei LEA è evidente e facilmente prevedibile che il prossimo anno non ci saranno più a disposizione i fondi post Covid”.

“I 35 milioni stornati e utilizzati per coprire parte del disavanzo del 2023 mancheranno alle aziende sanitarie, il che è ancora più preoccupante in un contesto in cui nei prossimi anni il fondo sanitario nazionale calerà ancora di più. Diventa pertanto difficile pensare che le condizioni dei servizi sanitari possano migliorare recuperando ritardi, tempi d’attesa, migrazioni sanitarie, prestazioni territoriali. E’ logico prevedere che la Regione e le aziende sanitarie, dovendo comunque cercare di garantire le prestazioni ritenute più urgenti e necessarie, comprimeranno ulteriormente i settori che già da tempo sono meno privilegiati, le cure primarie, i servizi territoriali, quelli socio-sanitari, la prevenzione nonché i servizi ausiliari, le pulizie, le manutenzioni, e così via”.

“In un panorama – non solo in Liguria – sempre più desolante, caratterizzato dalla scelta di ridurre progressivamente la sanità pubblica, invece di ricostituirla, ricorrendo sempre di più alla privatizzazione, levando soldi al pubblico per darli al privato, stanno progressivamente aumentando cittadini, cittadine e famiglie che devono rinunciare alle cure: la variazione di bilancio che verrà posta in votazione lunedì 22 aprile in consiglio regionale aggiunge un altro pesante tassello ad una situazione sempre più drammatica, della quale non si vede la fine se non attraverso un profondo cambio di rotta e di politica sanitaria”, si legge nella nota.

“Esprimiamo la nostra più profonda preoccupazione per il progressivo sfascio della sanità ligure, che accresce le disuguaglianze e penalizza sempre di più la popolazione a partire dai soggetti più fragili e dalle fasce meno abbienti, allontanandoci da un servizio sanitario pubblico, gratuito e universalistico e rendendo sempre meno applicato l’articolo 32 della Costituzione italiana”, conclude il fronte comune per la sanità ligure.