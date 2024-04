Frontale moto auto sui tornanti della Val D’Aveto: ricoverato centauro con lesione alla milza

Genova. Brutto incidente questa mattina sui tornanti della val D’Aveto, dove una moto si è scontrata frontalmente con un’auto in transito. Ferite due persone, il centauro alla guida della due ruote e il suo passeggero, entrambi trasportati al pronto soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da accertare, lo scontro tra i due mezzi sarebbe stato molto violento, anche se al momento non si conoscono nel dettaglio le dinamiche e le eventuali responsabilità. L’uomo alla guida della moto è finito sull’asfalto violentemente e nell’impatto ha riportato un forte trauma all’addome con complicazioni alla milza. Per lui è stato disposto il trasporto in elicottero presso il pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Ricovero anche per la donna che viaggiava con lui, finita al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo con un trauma toracico di non grave entità.

Foto: Archivo