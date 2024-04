“Formare per occupare”, finanziati 24 corsi in Liguria: “Certezza di impiego per 150 disoccupati”

Genova. 24 corsi finanziati, 1,2 milioni assegnati per circa 250 allievi coinvolti, di cui almeno il 60% sarà assunto a fine corso. Questi i numeri, fino a oggi, del bando di Regione Liguria ‘Formare per occupare‘ aperto a fine novembre 2022 con risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

“È un primo aggiornamento importante, in linea con la programmazione 2014-2021 – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola – Sottolineo come, grazie ai 24 corsi finanziati finora e al vincolo occupazionale inserito nel bando, abbiano già certezza di impiego almeno 150 disoccupati liguri. Un numero rilevante che puntiamo a implementare fino ad arrivare all’utilizzo di tutti i 5 milioni stanziati su ‘Formare per occupare’. In campo formativo stiamo investendo risorse senza precedenti dando un supporto concreto a chi cerca occupazione, ma anche alle aziende bisognose di personale qualificato e adeguatamente preparato”.

I corsi devono avere una durata massima di 600 ore e possono comprendere attività teoriche, pratiche e tirocini curriculari. Sono rivolti ai disoccupati senza limiti di età e totalmente gratuiti per gli utenti.

Il bando non ha scadenze, sarà aperto fino a esaurimento delle risorse disponibili che, a oggi, ammontano a 3,8 milioni di euro.