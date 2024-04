“Food for profit”, lunedì 29 aprile la proiezione nella sede di Regione Liguria

Genova. “Food for profit”, ovvero il documentario “del momento” che fa luce sulle storture del sistema degli allevamenti intensivi, largamente finanziati dai fondi europei, arriva nella sede di Regione Liguria. La proiezione, organizzata dalla consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia, in collaborazione con la consigliera comunale di Genova Francesca Ghio (RossoVerdi) e a diverse associazioni del territorio, è programmata per lunedì 29 aprile, alle 17, presso la Sala Colombo; al piano terra della torre di Regione Liguria di via Fieschi 15. Alla proiezione parteciperanno anche i due autori del documentario, Giulia Innocenzi in presenza e Pablo D’Ambrosi in video collegamento.

“Dopo il successo della prima proiezione organizzato da una rete di associazioni genovesi lo scorso 3 aprile al cinema Nickelodeon di Genova, abbiamo deciso di portare ‘Food for profit’ anche all’interno del Consiglio regionale – spiega la consigliera Selena Candia -. L’attuale sistema con cui produciamo il cibo di cui ci nutriamo non è sostenibile dal punto di vista ambientale e della nostra salute, e inoltre anche a livello lavorativo si basa sullo sfruttamento di migranti e/o di lavoratori e lavoratrici in nero, o con ‘contratti’ senza tutele e diritti. Per questi motivi serve un radicale cambiamento, iniziando dagli allevamenti intensivi che, ricordo, da soli sono responsabili del 18% delle emissioni di gas climalteranti a livello mondiale, mentre a livello italiano la zootecnia è responsabile del 94,2% delle emissioni totali di ammoniaca (NH4)”.

La consigliera regionale ha abbinato alla proiezione del documentario una mozione, già depositato in Consiglio, per chiedere a Regione Liguria di farsi portavoce presso la Conferenza Stato-Regioni, i Ministeri competenti e l’Unione Europea di tre istanze: eliminare i sussidi pubblici agli allevamenti intensivi, ridistribuendo tali risorse verso aziende agricole e zootecniche sostenibili; stabilire una moratoria sull’apertura di nuovi allevamenti intensivi, favorendo al contempo un diverso modello di produzione e consumo del cibo orientato alla sostenibilità e all’alimentazione prevalentemente vegetale; promuovere discussioni pubbliche sui temi delle politiche del cibo e dell’alimentazione nella forma di assemblee civiche. Inoltre, nella mozione, è stato inserito anche un richiamo alla proposta di legge “Oltre gli allevamenti intensivi” presentata alla Camera a febbraio, che mira ad un piano di riconversione ecologica degli allevamenti intensivi esistenti, chiedendo una moratoria immediata sull’apertura di nuovi allevamenti e sull’aumento dei capi animali allevati. Quest’ultima proposta, oggi al vaglio degli uffici parlamentari, è nata dal percorso intrapreso a livello nazionale dalla coalizione di associazioni Terra! APS, WWF Italia, Greenpeace Italia, LIPU e ISDE.

“Nel documento che ho depositato chiediamo alla Regione di attivarsi a livello locale con la promozione di discussioni pubbliche di cittadini sulle politiche del cibo per sensibilizzare e creare filiere sostenibili, come già sta avvenendo a Bologna, Torino e Roma – sottolinea Candia -. A questa sfida locale si affiancano poi le battaglie che Regione Liguria dovrebbe condurre a livello nazionale ed europeo sulle politiche del cibo. Per dare qualche numero basti pensare che per il periodo 2021-2027 sono stati assegnati 387 miliardi di euro di finanziamenti alle Politiche Agricole Comunitarie; una cifra che comprende anche 8 miliardi di euro provenienti dal fondo NextGenerationEU”.

Lunedì 29 aprile, alle 17, prima della proiezione del documentario saranno previsti gli interventi di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi (registi del documentario), Selena Candia (consigliera regionale), Francesca Ghio (consigliera comunale a Genova), Roberta Massa (coordinatrice Rete RICIBO) e Siliva Cama (Terra! Aps). Al termine della proiezione seguirà invece un dibattito con le associazioni: Rete Ricibo, Cittadini sostenibili, Fridays for Future Genova, Generazione P, GenovaGreentosa – Studiolambiente, GreenPeace – Gruppo locale Genova, Gruppo Yoga Solidale Genova, ISDE- Sezione Regionale Liguria, La Bottega Solidale – Altromercato, LAV, Legambiente Liguria, Terra! Aps, T-Riciclo-Bimbi a basso impatto, Unigeco, VeGenova, WWF Genova.

Per partecipare è necessaria la prenotazione online al seguente link: https://forms.gle/k3gt3fVNWA9j9cB47

“Il documentario mostra con immagini forti la realtà che spesso facciamo finta di non conoscere, ma che è quotidianamente sotto i nostri occhi – evidenzia la consigliera comunale di Genova Francesca Ghio -. Penso sia essenziale il lavoro di tanti giornalisti che si dedicano a queste inchieste perché ora più che mai l’informazione è in pericolo, c’è una volontà di distorsione della realtà che sta portando sempre di più le persone a sentirsi impotenti contro i grandi sistemi produttivi. Dobbiamo prendere coscienza che, come abbiamo deciso e costruito questa realtà, possiamo modificarla e cambiarla per una società più giusta e più equa, per tutti, animali inclusi”.

“‘Food for profit’ è stato proiettato anche al Parlamento Europeo, scatenando un forte dibattito collettivo in merito alla salubrità della nostra alimentazione e la sostenibilità delle politiche del cibo in essere nell’Unione – conclude Selena Candia -. Il nostro auspicio è che possa avvenire lo stesso anche a livello ligure. Le politiche del cibo possono essere il punto da cui ripartire a livello locale, nazionale ed europeo, per mettere insieme giustizia ambientale e sociale”.