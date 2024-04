“Fogli di futuro” alla Paper Week 2024: Amiu e Fiumara insieme per il riciclo di carta e cartone

Genova. AMIU e FIUMARA tra i protagonisti della IV edizione Paper Week Comieco – dall’8 al 14 aprile – con ‘Fogli di Futuro’: una vera e propria esposizione ospitata all’interno dello Shopping Centre genovese che racconta la storia della carta dalle origini ai giorni nostri.

La Paper Week è la campagna nazionale di informazione sulla raccolta differenziata di carta e cartone organizzata da COMIECO – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica – in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Rai Per la Sostenibilità. Con oltre 200 eventi su tutto il territorio nazionale, la Paper Week si propone, in una sola settimana – dall’8 al 14 aprile – di far conoscere a grandi e piccini tutti i segreti del riciclo di carta e cartone.

Iniziata il 27 marzo e in mostra fino al 19 maggio, ‘Fogli di Futuro’ si compone di 24 pannelli informativi che informano e formano i visitatori sulle buone prassi di raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, promuovendo di conseguenza un approccio sostenibile alla gestione dei rifiuti.

«Siamo entusiasti di collaborare con il Centro Commerciale Fiumara per promuovere iniziative di questo spessore per migliorare la sensibilità dei cittadini a tematiche ambientali come raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone. – dichiara Giovanni Battista Raggi, Presidente AMIU Genova – I giovani sono il nostro futuro, e investire nella loro educazione ambientale è fondamentale per garantire un mondo più sostenibile per le generazioni a venire».

Durante tutto il periodo della Paper Week, oltre 500 alunni delle scuole dell’infanzia e primarie genovesi visiteranno il percorso espositivo e saranno coinvolti in diverse attività a tema, fra queste: un approfondimento sulla creazione e la produzione della carta in riferimento ai temi della biodiversità e salvaguardia dell’ambiente e il gioco dell’oca realizzato con materiali di recupero e carta riciclata.

Evidenzia Salvatore Cezza di Cushman & Wakefield, Shopping Center Manager di Fiumara: «Come grande struttura inserita in un’area urbana e un territorio sensibile come quello ligure, il nostro Centro Commerciale ha la responsabilità di promuovere e attuare pratiche responsabili, nel rispetto dell’ambiente, della cittadinanza e di tutti coloro che vivono e lavorano a Fiumara. In particolare, questa iniziativa rinnova la collaborazione già avviata con AMIU e Comieco che oggi si concretizza in un nuovo progetto formativo rivolto agli studenti e non solo, su tematiche di interesse comune come l’utilizzo consapevole dei materiali riciclabili».