Ruba birre al supermercato e picchia un dipendente, poi sfascia un dehor: caos alla Foce

Genova. È entrato nel supermercato, ha preso due birre dagli scaffali e si è messo a berle tra le corsie. Non contento ha minacciato i dipendenti che gli chiedevano di uscire, ne ha picchiato uno e poi, una volta fuori, ha sfasciato il dehor di un bar vicino.

È successo in via Ruspoli, alla Foce, mercoledì mattina. Protagonista dell’aggressione un 38enne poi arrestato dalla polizia. L’uomo, già noto ai dipendenti del supermercato per altri furti messi a segno all’interno, dopo avere aperto le birre ha affermato di avere una pistola, ha preso dalla tasca uno spray al peperoncino e poi, sotto gli occhi dei presenti, ha colpito un dipendete con un pugno.

Una volta fuori si è accanito sul dehor, ma nel frattempo sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti della questura, chiamati dai dipendenti del supermercato. Alla loro vista il 28enne non si è però calmato, anzi se l’è presa anche con loro insultandoli e dando spintoni.

Alla fine è stato bloccato, a fatica, caricato in auto e portato in questura, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata di giovedì. Deve rispondere dei reati di rapina, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.