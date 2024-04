Il Genoa pareggia a Firenze: non sarà top ten ma altro punto contro una big

FIORENTINA 1 (54′ Ikonè) – GENOA 1 (42′ Gudmundsson)



Il Genoa esce con un punto meritato da Firenze. La formazione di Gilardino in caso di vittoria avrebbe potuto nutrire una flebile speranza di agganciare il decimo posto. Poco male, visto che sono tante le buone indicazioni che arrivano dal Franchi. La Fiorentina si aggiunge al lotto di squadre che disputano le coppe europee a cui il Genoa ha strappato punti. Dopo Lazio, Roma, Napoli e Inter ecco anche i Viola. Gruppo a cui aggiungere la Juventus, terza della classe che lo scorso anno sul campo aveva ottenuto la qualificazione Champions, e il Bologna di questa stagione.

Il pareggio di oggi contro la Fiorentina è anche ricco di significato a livello simbolico. L’ultima volta all’Artemio Franchi era stata la sconfitta 6 a 1 di due anni fa. Il punto più basso della gestione 777 Partners da cui poi è iniziata la scalata fino alle soglie della parte sinistra della classifica. L’ultima volta in generale contro la Fiorentina era stata la prima di Serie A, invece. Una sconfitta sonora per 4 a 1 per un Genoa lontano parente di quello attuale.

Oggi il Genoa ha disputato un ottimo primo tempo. Gilardino ha schierato Gudmundsson mezzala e Messias a sostegno di Ekuban. Quest’ultimo è stato autore di una bella prova, eccezion fatta per un colpo di testa tutto solo in area che avrebbe potuto indirizzare meglio. Nel primo tempo sono state di più le occasioni per il Grifone. Nella ripresa, il Genoa è entrato bene in campo. Tuttavia, la marcatura blanda di Martin su Ikonè in occasione del cross di Bonaventura ha ridato linfa a una Fioretina che ha poi spinto sull’acceleratore. Un episodio dubbio per parte. In entrambi i casi, l’arbitro Di Marco – all’esordio in Serie A – non ha assegnato il rigore. Il primo episodio è stato il contatto Kayode-Retegui. Rigore assegnato e poi revocato dopo l’on-field review. Non sembravano esserci gli estremi per il rigore al replay. Nel finale, la Fiorentina ha reclamato per un presunto tocco di mano irregolare in area di Haps.

Finisce qui. Un punto a testa.

96′ Recupero scauduto. De Winter fa fallo su Kouame. Punizione pericolosa dal lato dell’area. Tutti dentro per la Viola. Batte Mandragora ma il Genoa spazza. La Fiorentina rimane in attacco però.

90′ Ben sei minuti di recupero.

88′ La Fiorentina reclama per un tocco di mano di Haps in area. Non c’è nulla per il direttore di gara.

85′ Italiano toglie un Bonaventura in formato nazionale e concede minuti a Milenkovic.

83′ Fiorentina pericolosa con Kouame che ruba palla a Bani che la stava proteggendo per ottenere un rinvio dal fondo. Poi, serve all’indietro Bonaventura. L’autore dell’assist decisivo prova la parabola a giro senza alzarla. Fuori di poco.

80′ Badelj, applaudito da tutto lo stadio per i trascorsi con la Fiorentina, lascia spazio a Strootman.

76” Kayode sfonda sulla destra e serve al centro Ikonè che riesce a impattare il pallone col tacco spedendo la sfera a lato rispetto al palo più lontano.

75′ Martinez Quarta colpisce di testa da pochi passi ma la palla viene deviata. Angolo per la Fiorentina.

72′ L’arbitro cambia idea e assegna punizione per la Fiorentina.

71′ Di Marco va al monitor: on-field review!

70′ Possibile sliding door! Contatto Kayode- Retegui in area. Per l’arbitro è rigore ma serve il consulto del VAR.

68′ Punzione potente di Mandragora: sembra alta ma si abbassa all’ultimo, non quanto basta per beffare Martinez.

65′ Ora la Fiorentina galvanizzata dal goal attacca con maggiore insistenza mentre il Genoa fatica ad occupare la metà campo avversaria.

63′ Fallo del neoentrato Spence sanzionato con il cartellino giallo.

60′ Anche Gilardino attinge dalla panchina. Spence per Sabelli e Haps per Martin. In attacco Retegui prende il posto di un Ekuban autore di una buona prestazione.

54′ Pareggio della Fiorentina! Bel cross di Bonaventura. Martin si perde Ikonè che stacca di testa a due passi da Martin. Intanto, Italiano cambia ancora: fuori Sottil, Belotti e Beltran; dentro Nico, Mandragora, Kouame.



50′ Ma non sembra che la mossa dell’ex tecnico dello Spezia stia sortendo gli effetti sperati. Il Genoa prova ad attaccare e la Fiorentina fatica a trovare gli spazi giusti.

46′ Si riparte. Italiano cerca maggiore qualità a centrocampo inserendo Arthur al posto di Duncan.

Secondo tempo

Bel primo tempo del Genoa. Ordinato in fase difensiva e pungente in avanti. Il rigore è merito dei tre giocatori di attacco. Messias ruba il pallone che propizia l’azione, Ekuban è lesto nel gettarsi in anticipo dopo la parata di Terracciano. Infine, Gudmundsson è magistrale nell’esecuzione. Anche in precedenza i rossoblù si sono resi pericolosi. Vantaggio meritato al termine dei primi 45 minuti

45′ Finisce la prima frazione di gioco col Genoa in vantaggio.

44′ Problemi per Messias, che lascia il campo a beneficio di Thorsby. Gudmundsson alza il raggio d’azione posizionandosi vicino a Ekuban.

42′ Genoa in vantaggio! Gumdundsson gela il portiere spiazzandolo e appoggiando dall’altra parte rasoterra.

40′ Rigore per il Genoa! Messias scippa la palla a Martinez Quarta e si presenta da solo davanti a Terracciano che para alla grande. Poi, Ekuban si avventa sul pallone e viene steso da Parisi.

38′ Tiro di Sottil con deviazione. Presa alta senza tuffo per Martinez. Poi, il Genoa riparte e Martin dalla sinistra mette al centro un interessante cross basso ma nessuno ci arriva. Ancora Genoa un minuto più tardi, Messias stacca di testa ma al posto di cercare la porta prova la sponda. Non ci arriva nessuno.

31′ Doppia conclusione di Belotti in area ribattuta dalla difesa genoana.

25′ Goal annullato. Grande imbucata di Beltran per Belotti. Il “gallo” incrocia rasoterra e supera Martinez. Rete invalidata per posizione di offside. Il Genoa reclamava per un fallo a inizio azione di Bonaventura in ritardo su Bani.

22′ Martin crossa col contagiri. Ekuban è bravissimo a staccare e a colpire forte di testa. Solo un super Terracciano in tuffo toglie la gioia del goal all’attaccante. Poi su corner, è sempre Ekuban, ma questa volta tutto solo colpisce malissimo mandando a lato.

19′ Bella ripartenza della Fiorentina. Gran conclusione di Beltran dalla distanza, di poco alta rispetto all’incrocio con Martinez in tuffo.,

15′ Il Genoa ci prova ancora. Ekuban con il corpo manda fuori giri due difensori che provano invano ad anticiparlo. Si gira e prova la conclusione dalla distanza. Troppo alta, ma ottima giocata nel difendere il pallone.

12′ Occasione Genoa! Gudmundsson scarica per Martin e richiama a gran voce il pallone sulla trequarti. Lo riceve smarcato, si gira e punta l’area. Bel suggerimento nell’unico pertugio percorribile per Messias. L’ex Milan conclude debolmente da appena dentro l’area perché disturbato da due difensori. Terracciano in lieve controtempo ma palla troppo lenta per beffarlo.

10′ La Fiorentina prova a fare la partita. Il Genoa chiude tutti gli spazi. Insomma, le due squadre suonano il loro spartito migliore. Per ora regna l’equilibrio.

7′ Ikonè si accentra bene e fa partire un tiro dal limite. Telefonato però. Martinez alza la cornetta senza fatica e risponde presente.

5′ Cross della Fioretina dal fondo. Belotti sul secondo palo colpisce male disturbato da difensori. Spedisce alto. Poco dopo, Messias si invola verso la porta ma è in fuorigioco.

La coppia di attaccanti è Ekuban- Messias. In posizione iniziale Gudmundsson parte come mezzala, pronto ad alzarsi in fase offensiva.

1′ Partiti, Genoa in maglia bianca. Classica divisa viola per i padroni di casa.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Duncan; Ikonè, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Messias, Martin; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino

Arbitro: Di Marco, Assistenti: Bindoni – Tegoni, IV: Colombo, Var: Mazzoleni, Avar: Serra

Firenze. Il Genoa ha la possibilità di regalarsi un finale di stagione con vista parte sinistra della classifica. Vincere a Firenze significherebbe cogliere l’ennesimo risultato utile contro una squadra della parte sinistra della classifica. Al contempo, consentirebbe di portarsi a -2 proprio dai Viola, che occupano il decimo posto in classifica. La squadra di Italiano deve comunque ancora recuperare la partita contro l’Atalanta.