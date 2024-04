Finisce il Ramadan, musulmani in festa anche a Genova

Genova. C’è anche un annuncio della polizia locale sul canale Telegram Genova Alert che consiglia di fare attenzione in zona Campasso per la forte affluenza dei fedeli in occasione della festa Eid Al Fitr.

Oggi i musulmani festeggiano la cosiddetta rottura del digiuno, che segna la fine del mese lunare del Ramaḍān e quindi la fine del digiuno religioso.

Non essendoci una moschea, ma tante piccole sale di preghiera, a Genova i festeggiamenti vengono fatti all’aperto in varie zone della città, tra cui il Campasso, ma anche la Darsena. Il passato anche il parco dell’Acquasola era stato luogo designato (nella foto d’archivio).

Il vicepresidente dell’Associazione culturale islamica sostenitori del bene Zahid Hamid conferma che sono stati circa 500 i partecipanti alla cerimonia di fine Ramadan in val Polcevera. Inizialmente prevista nei giardini di via Carnia, che però sono stati chiusi a causa del maltempo, la festa si è svolta a Bolzaneto nel capannone di via Reta.

A Genova i musulmani sono circa 18 mila, in tutta la Liguria oltre 35 mila.