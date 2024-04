Fine vita, Zagrebelsky a Genova: “Il suicidio assistito è già possibile, non serve una legge nazionale”

Genova. Non serve una legge nazionale per ricorrere al suicidio medicalmente assistito in Italia. E spetta alle Regioni, in quanto competenti sulla sanità, dare esecuzione a quanto è già previsto dall’ordinamento dello Stato. È quello che ha ripetuto Vladimiro Zagrebelsky, magistrato e giurista, ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, oggi a Genova per la prima audizione in commissione regionale sulla proposta di legge per il fine vita e un incontro organizzato da Linea Condivisa, promotrice dell’iniziativa insieme all’associazione Luca Coscioni. Legge che la Liguria potrebbe essere la prima Regione ad approvare entro l’estate, dato che diversi consiglieri di centrodestra si sono già dichiarati a favore, oltre a Pd e M5s.

“Non c’è una mancanza – chiarisce Zagrebelsky – La legge nazionale è l’articolo 580 del codice penale su cui è intervenuta la Corte costituzionale. Quando la Corte costituzionale giudica un articolo di legge, quell’articolo è in vigore così come integrato dalla Corte costituzionale, quindi non c’è una mancanza di legge. C’è una legge che ovviamente è discutibile, può essere integrata, modificata, ma la legge c’è. Dopodiché, per esempio, in materia di cure palliative potrebbe intervenire una legge nazionale, che sarebbe ulteriormente benvenuta rispetto a quella che c’è già”.

La sentenza è quella sul caso Antoniani/Cappato del 2019 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 580 del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità per chi “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

La legge regionale proposta in Liguria – identica a quella bocciata in Veneto per un voto di scarto – si basa su questi requisiti e stabilisce tempi certi (massimo 20 giorni dalla presentazione dell’istanza) per la conclusione della procedura da parte delle aziende sanitarie. “Questo progetto di legge, come quelli presentati nelle altre regioni – commenta Zagrebelsky – ha il vantaggio di definire procedure che danno sicurezza, intanto al malato che chiede di morire e che è nelle condizioni descritte dalla Corte costituzionale, ma anche agli uffici regionali che sono obbligati a intervenire, perché la Corte costituzionale ha detto che tutte queste procedure vanno fatte nell’ambito del servizio sanitario nazionale. E la disciplina è meglio che sia più chiara possibile”.

La verifica dei requisiti spetterà a una commissione medica multidisciplinare permanente istituita dalle Asl, composta da un palliativista, un neurologo, uno psichiatra, un anestesista, un infermiere e uno psicologo più eventuali membri aggiuntivi a discrezione della commissione stessa. Spetterà a questo organismo stabilire le modalità per garantire all’interessato la “morte più rapida, indolore e dignitosa possibile”. In caso di esito positivo, l’autosomministrazione del farmaco letale avviene al massimo dopo una settimana, salvo ovviamente la possibilità di sospendere, posticipare o annullare in qualsiasi momento l’erogazione del trattamento.

Nel frattempo, però, il Governo ha presentato un ricorso al Tar contro la delibera di giunta dell’Emilia Romagna, che ha scelto la “via breve” per regolamentare la materia evitando così una lunga discussione in consiglio regionale dall’esito incerto. La richiesta è l’annullamento delle delibere con motivazioni, espresse in oltre 20 pagine, che evidenziano “la carenza di potere dell’ente” sul tema ma, soprattutto, la “contraddittorietà e l’illogicità delle motivazioni introdotte nelle linee guida inviate alle aziende sanitarie”.

Zagrebelsky invece rimarca il concetto: “È materia regionale organizzare e dare esecuzione a quello che la legge dice, e la legge dice quello che dice la Corte costituzionale. Ma questo è sicuro, non è un’opinione. È auspicabile che tutte le Regioni si muovano. La salute è competenza regionale, è nelle cose, e non lo decidiamo noi che possano esserci differenze. Anche nella fornitura dei Lea sappiamo benissimo che in certe Regioni sono garantiti più che in altre. È un difetto? Probabilmente sì”.

“Siamo la prima Regione ad essere entrata nel merito. A maggio continueremo le audizioni, mi auguro di riuscire ad approvare questa norma, perché oggi i numeri ci sarebbero, prima della sessione di bilancio estiva – spiega Gianni Pastorino, vicepresidente della commissione Salute e primo firmatario della proposta di legge -. Sarebbe bello che il Parlamento considerasse le sentenze vincolanti e non indicative e quindi legiferasse a livello nazionale. È chiaro che c’è il rischio che le Regioni possano modificare questa norma, che deve passare così com’è perché così non è impugnabile dalla Corte. Sarebbe un fatto limitante se fosse solo la Liguria ad approvare questa legge: vorrebbe dire che solo in una piccola parte del territorio si può ricorrere a morte volontaria medicalmente assistita e questo sarebbe un problema”.

“In questi anni abbiamo visto malati che hanno atteso fino a due anni per vedere concluso quell’iter e sapere se rientravano nei requisiti previsti dalla Corte – ricorda Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni -. La proposta di legge regionale non aggiunge nulla a quello che è stato stabilito dalla Corte costituzionale. Prevede anzi una clausola precisa: nel momento in cui il legislatore interverrà con una legge che prevede i compiti delle aziende sanitarie questa proposta di fatto decade. Non c’è aumento della spesa sanitaria. Dire no a questa proposta di legge in realtà significa dire no ai malati che scelgono di scegliere e girarsi dall’altra parte nel momento in cui dichiarano che hanno sofferenze intollerabili e rimangono lì in attesa di una risposta”.