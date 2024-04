In centro storico la “festa delle piazze”, una giornata tra mercatini, laboratori e musica

Genova. Le piazze del centro storico prendono vita, sabato 13 aprile, per la “Festa delle piazze”, evento organizzato dall’Associazione Via del Campo e Caruggi che coinvolgerà residenti e commercianti della zona del ghetto e di via del Campo, nel sestiere di Pré, con laboratori, mercatini, giochi e musica.

Le piazze teatro della manifestazione saranno piazza del Campo, piazza Don Gallo, piazza Vacchero, piazza San Marcellino e piazzetta dei Fregoso.

Il programma è particolarmente ricco, e tutti gli eventi sono gestiti da volontari e associazioni. Si va dal mercatino del riuso, il “repessin”, e quello dedicato alle piante in piazza del Campo ai laboratori per bambini e alla sessione di swing a cielo aperto organizzati in piazza Don Gallo, arrivando sino ai laboratori dedicati al disegno, ai terrari e al canto in piazzetta dei Fregoso. Tutti i laboratori sono gratuiti con prenotazione obbligatoria, così come le visite guidate al quartiere.

Tra quelle in programma, alle 10 a cura dell’associazione “GenovaApiedi” visita guidata di un’ora e mezza con Claudio Habich “Via del Campo, dai Palazzi nobiliari ai grandi alberghi dell’800”(prenotazione.ge@gmail.com), alle 14:30 a cura di “Dalet – Tracce di Memoria” visita guidata di 45 minuti con Lidia Schichter “La Piazza della Storia. Visita guidata al Ghetto Ebraico”(iscrizioni.viadelcampoecaruggi@gmail.com) (prenotazione.ge@gmail.com), alle 16 ore 16 a cura di “Viadelcampo29rosso” passeggiata di 1h con Laura Monferdini “La via del Campo di Fabrizio De Andrè” (info@viadelcampo29rosso.com)