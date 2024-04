Genova. “L’idea della città che vogliamo è quella di una città sostenibile dal punto di vista ambientale, dal punto di vista umano e che rispetti le persone la loro salute fisica e mentale. Questo non può essere separato dalla tutela dell’ambiente e dalla tutela del nostro pianeta. I soldi pubblici vengono usati per delle opere che non porteranno alcun beneficio alla popolazione, né economico né per il benessere quotidiano per la vita delle persone. Per questo noi chiediamo che vengano fermati quei progetti come lo Skymetro, Rigassificatore, Funivia, per investire sul futuro e sul benessere delle persone”.

Questo è la determinazione del messaggio degli attivisti e le attiviste di Fridays for future, che questa mattina, in circa 400 persone, si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari per manifestare il proprio punto di vista e la propria contrarietà alla gestione economica, culturale e ambientale della città e del paese. Da sotto Palazzo Ducale, poi è partito il corteo diretto al Porto Antico, dove è stata messa in atto un flash mob di protesta: gli attivisti si sono finti morti, sdraiandosi a terra sotto gli occhi di decine di turisti e genovesi, per “far vedere cosa succederà se non ci fermiamo”.

“Oggi in piazza ci sono tanti studenti – spiega Alice Maia Corso, una delle coordinatrici del gruppo genovese di Fridays for Future – e molti di loro vengono dalle scuole e dagli istituti che stanno portando avanti le occupazioni. Il fatto che ce ne siano così tante in maniera così consecutiva deve essere letto come un messaggio alla cittadinanza genovese. I ragazzi lo fanno per farsi sentire, far sentire le propria voce. Quando in passato c’è stata accordata udienza presso le istituzioni, sono state fatte orecchie da mercante”.

A prendere spazio nel corteo anche temi di carattere nazionale e internazionale: “discriminazioni e ingiustizie sociali sono la manifestazione di un sistema che sfrutta corpi e territori nell’interesse di pochi ricchi e potenti, a discapito del benessere collettivo. Gli interessi delle lobby fossili continuano a finanziare gli Stati responsabili di guerre, colonialismo e genocidi. La stessa ENI a fine Ottobre 2023 ha firmato un accordo con chi colonizza la Palestina per esplorare i giacimenti di gas nelle acque di Gaza, rendendoci a pieno titolo complici del genocidio del popolo palestinese”.

“Per questo parteggiamo per la resistenza Palestinese – è stato letto durante il corteo, prendendo dal comunicato stampa diffuso in questi giorni – con la richiesta di un cessate il fuoco immediato e permanente in Palestina e l’applicazione di sanzioni verso l’impero colonialista israeliano”.

Ma non solo: “Di transizione e Piano Mattei si parlerà anche al prossimo G7 che si terrà a Giugno in Puglia, ma gli impegni presi nell’edizione precedente, seppur insufficienti, non vedono alcun riscontro nelle politiche italiane. Serve una spinta decisa verso l’uscita dal fossile: se vogliamo rimanere sotto i +1,5°C dobbiamo seguire le indicazioni che la scienza ci dà da decenni. L’ultimo rapporto dell’IPCC è chiaro: la transizione deve essere accelerata e accompagnata da misure di riduzione delle diseguaglianze, come la cancellazione dei debiti. Vorremmo una città accogliente, solidale e sostenibile: le risposte delle istituzioni sono grandi opere spot, supermercati, forze dell’ordine e autobus elettrici alimentati dalla combustione di fonti fossili”.