Falso testamento da tre milioni di euro, l’imputata condannata a un anno di carcere

Genova. E’ stata condannata a un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena la donna di 65 anni accusata di aver utilizzato un testamento da circa 3 milioni di euro che, a suo dire, le avrebbe lasciato un’anziana residente a Sampierdarena, morta nel 2019.

L’imputata è stata condannata anche al pagamento di una provvisionale da 5 mila euro nei confronti dei nipoti dell’anziana, assistiti dall’avvocato Pietro Bogliolo. Con la sentenza è stata anche dichiarata la nullità del testamento e dissequestrati i beni della defunta.

L’imputata aveva raccontato in aula di aver conosciuto l’anziana nell’estate del 2017 nel parco di Villa Scassi. L’imputata stava piangendo perché si era appena separata e l’anziana le avrebbe chiesto se aveva bisogno di aiuto e si sarebbe detta disponibile ad aiutarla.

Poi – sempre stando al racconto – avrebbe visto l’anziana almeno due volte, una volta in un bar sotto l’abitazione di quest’ultima e poi un’altra, alla fine del 2017, direttamente a casa sua, quando la donna le avrebbe detto “prendi questo” consegnandole un foglio. La donna poi non è più andata a trovare l’anziana, nonostante il lascito più che considerevole. Lo ha ammesso lei stessa nell’interrogatorio.

L’anziana è morta due anni dopo e i nipoti, unici eredi, hanno avuto l’amara sorpresa dopo una telefonata della banca: tutti i beni liquidi dell’anziana parente, circa 2 milioni e mezzo di contanti erano intestati a quella che era per loro una perfetta sconosciuta.

I nipoti della donna, assistiti dall’avvocato Pietro Bogliolo, però hanno raccontato in modo circostanziato che quella donna non poteva davvero conoscere la loro nonna, assistita da due badanti e da loro stessi. Hanno fatto fare una prima consulenza tecnica è il testamento è risultato falso. E alla stessa conclusione è arrivato il perito del gip.

Il pm Giuseppe Longo, nel corso delle indagini, ha interrogato la 65enne che è caduta in diverse contraddizioni: ha raccontato di aver visto una volta l’anziana a casa sua ma non era in grado di descrivere la casa, e il bar sotto l’abitazione dell’anziana dove avrebbero perso un caffè non esiste in quel condominio, così come il numero dell’anziana che diceva di avere in realtà non era corretto.

E le due badanti dell’anziana, che si alternavano h24, sentite in indagini difensive dall’avvocato Bogliolo, avevano confermato che la donna in casa non voleva nessun estraneo. L’anziana, un tempo attivissima, aveva subito una truffa da 100mila euro da un finto carabiniere, poi era caduta ed era andata in decadimento psicofisico. Per cui, secondo i parenti, il racconto dell’imputata è del tutto implausibile.

Al punto che la donna era finita a processo, anche se la perizia sul testamento ha attestato sì che il testamento è falso, ma che la firma dell’anziana non sarebbe stata falsificata dall’imputata, ma da altri. E’ imputata per uso di atto falso e i beni dell’anziana sono stati sequestrati. Secondo il suo avvocato non c’è la prova che l’imputata sapesse che il testamento era falso. Secondo l’accusa, che ha chiesto un anno di reclusione, si sarebbe fatta aiutare da qualcuno per redire l’atto falsificando la firma dell’anziana.