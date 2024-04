Ex Ilva, i commissari a Cornigliano: “Obiettivo massima produzione alla fine del 2025”

Genova. “Alla fine del prossimo anno, l’obiettivo è quello di arrivare a produrre le tonnellate di acciaio massime consentite dall’attuale contesto normativo. L’azienda attualmente è in condizioni difficili, lo sforzo ora deve essere concentrato a rimettere in ordine una realtà che deve ritornare ad essere il motore della siderurgia italiana”.

Lo ha dichiarato Giovanni Fiori, uno dei tre commissari straordinari dell’ex Ilva, intervenuto insieme agli omologhi Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli stamattina a Genova in occasione della celebrazione del precetto pasquale con l’arcivescovo Marco Tasca. All’evento erano presenti anche l’assessore comunale allo Sviluppo economico Mario Mascia, forze dell’ordine e rappresentanti dei sindacati.

“Cornigliano – ha assicurato Fiori -. è la siderurgia italiana, la culla di uno dei più importanti settori manifatturieri del nostro Paese. Abbiamo accettato l’incarico con grande senso di responsabilità e con grande orgoglio, perché al Paese serve l’acciaio italiano e la siderurgia italiana. In un mese e mezzo abbiamo varato un piano di ripartenza a breve termine, sono partiti i primi impianti e stiamo definendo in questi giorni un piano industriale a medio termine. Appena sarà perfezionato verrà presentato alle organizzazioni sindacali, per dimostrare che Acciaierie d’Italia è un’azienda che può ripartire con forza”.

“Stiamo riscontrando in maniera straordinaria l’impegno dei lavoratori, dei territori e della politica: tutti fattori essenziali per la ripartenza e rinascita di un patrimonio importante dell’industria italiana”, ha concluso.