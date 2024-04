Ex Ilva, De Palma (Fiom): “Fermi a Taranto come a Genova, non si fanno le nozze coi fichi secchi”

Genova. “Il ministro ha detto che sarebbero stati impegnati tre altoforni con l’obiettivo di produzione di sei milioni di tonnellate di acciaio: a oggi siamo lontanissimi da quell’obiettivo, tanto che siamo fermi a Taranto come a Genova. Il cambio di passo dal punto di vista dei lavoratori non c’è stato, c’è sicuramente un cambio nelle relazioni: ci si confronta, ma dopo il confronto bisogna andare alla realtà. O si comincia a fare davvero le attività che servono, a mettere in sicurezza e rilanciare le produzioni in tutti gli impianti, oppure le nozze con i fichi secchi non si fanno”.

Così Michele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil, fa il punto sulla situazione dell’ex Ilva dopo l‘assemblea sindacale unitaria sul rinnovo del contratto di lavoro metalmeccanico che si è tenuta stamattina davanti all’ingresso della fabbrica di Cornigliano. “Dopo che è stata fatta la mappa delle criticità degli impianti, vanno fatti gli investimenti – ha rimarcato De Palma -. In queste ore abbiamo avuto notizia che sarebbero stati messi a disposizione dei commissari 150 milioni, ma ne erano previsti 320 e ad oggi non sono stati messi nelle disponibilità dei commissari. Bisogna mettere le risorse in mano dei commissari perché poi vanno negoziati gli investimenti per rilanciare la produzione e la messa in sicurezza degli impianti”.

“Senza soldi non si fa né la messa in sicurezza né il rilancio della produzione – ha continuato De Palma – e deve essere chiaro al governo e ai commissari che noi siamo qui per tornare a lavorare. Ma se costringono le persone a stare in cassa integrazione, la gente non può rimanere solo con l’indennità: si deve mettere mano al portafoglio per garantire la dignità delle persone”.

Centrale, soprattutto a Genova, il tema delle manutenzioni e della sicurezza degli impianti: “Chiediamo che si apra rapidamente il confronto anche al ministero del Lavoro – prosegue il segretario della Fiom -. La ministra Calderone ci ha detto che dentro il decreto per la cassa integrazione erano salvaguardati gli addetti alle manutenzioni, ma se uno entra in fabbrica si accorge che non hanno nulla da fare perché non hanno le risorse messe a disposizione dall’azienda per fare le attività. L’incontro sulla cassa integrazione deve essere il momento in cui i commissari e l’azienda ci dicono in maniera realistica, perché di parole ne abbiamo sentite tante, che il cambio che c’è stato deve determinare una relazione tra quello che si dice e quello che si fa”.

“Questo Paese, senza industria, perderà la propria sovranità e la propria democrazia: se tu non decidi la produzione che fai, la società che costruisci la compri da altri Paesi che producono beni e servizi che sono necessari. Abbiamo una grande capacità manifatturiera, ma abbiamo un sistema industriale e una politica che non sono in grado di valorizzarla. Il tema è quello di rimettere al centro il lavoro industriale, metalmeccanico e manifatturiero il contratto nazionale dei metalmeccanici ha protetto il potere d’acquisto di lavoratrici e lavoratori, ma ora c’è bisogno di aumentare il salario delle persone perché la situazione che abbiamo da un punto di vista inflattivo deve essere combattuta redistribuendo il valore che il lavoro metalmeccanico fa. Ho guardato i bilanci delle imprese: hanno realizzato degli ottimi risultati e ora devono redistribuirli sia in termini di salario che in termini di orario di lavoro. Perché una delle sfide che abbiamo è affrontare la transizione ecologica e digitale che aumenta la produttività delle imprese, il valore generato nelle imprese, attraverso anche una riduzione del lavoro”, aggiunge De Palma.

Detassare gli aumenti dei contratti nazionali per ridare potere di acquisto ai lavoratori è una delle richieste sul tavolo: “Noi chiediamo un aumento di 280 euro sui minimi contrattuali: siamo in una fase in cui molti lavoratori stanno chiedendo di costruire una qualità del lavoro e la qualità del lavoro si fa pagando il lavoro che le persone fanno. Perché quando si compete al ribasso del costo del lavoro, si distrugge il lavoro e il futuro economico di questo Paese. A giugno forse avremo un aumento contrattuale di 130 euro, ma c’è una differenza tra quello che arriva in busta paga e quello che arriva col bonifico: nel conto corrente i 130 euro in più non ci sono perché sono tutti tassati. Noi pensiamo che non si possano detassare imprese e lavoro autonomo e non si intervenga con la detassazione degli aumenti dei contratti nazionali”.

L’altro tema forte è la sicurezza. “Il governo deve intervenire in questa direzione e anche sulla salvaguardia della salute e della sicurezza – ha spiegato – non abbiamo gli ispettori, non abbiamo la procura nazionale, non abbiamo percorsi che renda esigibile la formazione che consente di prevenire gli infortuni sul lavoro. Pensiamo che anche su questo fronte il governo non stia facendo tutto quello che deve. Abbiamo la necessità di affrontare il tema degli appalti: è inaccettabile che in un paese civile come il nostro accada quanto accaduto a Firenze, dove per costruire un supermercato si facciano 60 appalti e subappalti e che questi non bastino perché ci sono anche i lavoratori in nero. Quando si perde il controllo dell’organizzazione del lavoro, quello che accade è che a pagarne le conseguenze è la vita stessa di lavoratrici e lavoratori”.