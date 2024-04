Europee 2024, in lista per Azione insieme a Lodi anche il consigliere municipale Giacobbe

Genova. Nell’ultimo giorno utile per depositare le liste dei candidati alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024, Azione a Genova fa il punto sulla corsa elettorale e annuncia, oltre all’impegno ufficiale già da mesi della consigliera comunale Cristina Lodi anche quello di Federico Giacobbe, consigliere municipale in Media Val Bisagno, passato da +Europa al partito di Calenda.

Oggi nel point di Cristina Lodi in viale Brigata Bisagno la conferenza stampa anche per spiegare la condivisione dell’avventura elettorale con i rappresentanti di Siamo Europei, che saranno sul simbolo sopra la scritta Azione. Il collegio in cui Lodi e Giacobbe si presentano è quello di Italia Nord Ovest.

Alla conferenza oltre Cristina Lodi, segretaria regionale Azione Liguria, erano presenti tra gli altri Giovanni Stagnaro, segretario di Azione Genova, Cristina Bicceri di Siamo Europei e Federico Giacobbe, appunto: “Negli ultimi tempi mi sono reso conto che il programma di Azione era molto più coerente rispetto a ciò per cui mi ero candidato in passato, la mia scelta è stata una naturale conseguenza e le persone che mi incontrano hanno capito che non è tanto il simbolo a essere importante, quanto i progetti, l’attenzione all’ascolto, le risposte che possono arrivare”, ha detto Giacobbe.

La new entry in lista, secondo Cristina Lodi, è “un messaggio importante, il radicamento di Azione sui territori è una delle nostre priorità ed è per questo che siamo contenti che Giacobbe abbia scelto noi nel suo percorso amministrativo, inoltre Azione è un partito europeista per eccellenza e quindi è un grande banco di prova per noi“.

“Azione sta lavorando sul territorio in maniera forte, siamo tra i partiti più attivi su queste elezioni, primo perché ci crediamo – continua Stagnaro – e poi perché proveniamo dalle culture che hanno fatto l’Europa, la cultura liberale e la cultura popolare”

Cristina Bicceri ha ricordato nella nuova alleanza: “Dopo l’addio a +Europa, come noi di Siamo Europei ci siamo resi conto che la compatibilità maggiore era proprio con Azione, abbiamo gestito tutto in maniera trasparente ed è stato bello quando la gente ci ha detto ‘avete fatto bene'”.