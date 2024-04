Euroflora 2025, spazio al florovivaismo ligure: dà lavoro a 15mila persone

Genova. Il florovivaismo in Liguria è un settore da 4mila aziende e 15mila addetti. Per questo non potrà non essere tra i protagonisti di Euroflora 2025. Anche di questo si è parlato durante la presentazione della 13esima edizione, stamani, a palazzo Tursi.

“Regione Liguria sarà protagonista ad Euroflora 2025 – dice il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – focalizzandosi sulla sostenibilità ambientale come elemento di ulteriore qualità delle produzioni florovivaistiche liguri. Per raggiungere questo risultato, le aziende liguri stanno impiegando tecniche e tecnologie innovative, unite a una selezione varietale sempre più attenta alle esigenze dell’ambiente”.

“Elevatissima qualità del prodotto, ricerca, tradizione e sostenibilità fanno sì che la Liguria per le produzioni floricole sia stabilmente ai vertici con 435,6 milioni di euro di fatturato, quale seconda potenza produttiva del mercato italiano forte di circa 4000 aziende produttrici e 15mila addetti. Per questo nella rassegna floreale per eccellenza, Euroflora, verrà dato spazio alla preservazione della biodiversità e al valore storico della nostra floricoltura, tenendo conto che oggi un fiore su tre in Italia è realizzato in Liguria. La produzione, per oltre l’80% è destinata all’esportazione, ed è uno dei simboli con cui siamo universalmente conosciuti nel mondo”, continua Piana.

Euroflora è anche un concorso, come noto. Gli espositori, di fatto, partecipano a una gara suddivisa in diverse categorie: concorsi d’onore, estetici e tecnici. Con i primi, dedicati in particolare ai Paesi esteri e alle Regioni, vengono giudicate le presentazioni individuali o collettive realizzate nei diversi spazi espositivi. I concorsi estetici premiano la bellezza, l’originalità e l’artistica presentazione delle piante esposte; i concorsi tecnici sono finalizzati invece a premiare l’alta qualità, la robustezza e le novità di fioriture, arbusti e alberi in esposizione.

Un concorso ad hoc valuterà le presentazioni meglio conservate per tutta la durata della manifestazione. La selezione dei giurati, oltre 120, si basa su criteri di massima trasparenza, selezionando i componenti tra figure di alta competenza in materia botanica, agronomica, paesaggista, compositiva e artistica. Per farli conoscere anche al grande pubblico sul sito sarà dedicata una sezione a hoc.

Uno speciale concorso sarà infine riservato ai progettisti sarà lanciato nelle prossime settimane direttamente attraverso il sito e la collaborazione con gli Ordini e le Associazioni che raggruppano i professionisti del settore. I maggiori spazi disponibili rispetto al passato consentiranno di raddoppiare le aree messe a disposizione, 10 riservate ai progettisti under 30, 10 riservate ai progettisti over 30. Al lavoro due diverse giurie, alla prima il compito di selezionare i 20 progetti, alla seconda, nella mattinata del 23 aprile, il compito di giudicare le realizzazioni.

Tra le iniziative, parlando di “floricoltori del domani”, arriva nel 2025 Euroflora Young. Il ruolo didattico di Euroflora si esprime storicamente nella collaborazione con l’Istituto Agrario Marsano di Genova, grazie all’impegno dei docenti e degli studenti che svolgono un importantissimo lavoro di preparazione e di manutenzione e allestiscono un’importante area espositiva.

L’esempio nelle ultime edizioni è stato seguito da altri importanti istituti italiani, Per i più piccoli Euroflora ha in serbo un programma ad hoc di laboratori, giochi e spettacoli per bambini. La novità 2005 sarà il concorso di progettazione, in fase di preparazione, riservato ai bambini under 14 finalizzato ad accrescere l’amore per le piante. Il tema riguarderà gli spazi verdi all’interno delle scuole: dalla cura di una semplice piantina a quella di una piccola aiola, spazi permettendo.