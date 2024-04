Espropri linea Campasso a Sampierdarena, Lodi (Azione): “Inaccettabile che i cittadini lo sappiano dai media”

Genova. Sul tema degli espropri per la riattivazione della linea Campasso a Genova, in particolare nel territorio di Sampierdarena, si esprime la consigliera comunale di Azione e capogruppo del Gruppo Misto Cristina Lodi, che sulla questione ha presentato un’interrogazione urgente in Consiglio Comunale. «Trovo inaccettabile e scandaloso il fatto che, all’improvviso, centinaia di persone leggano sul giornale il proprio nome e l’annuncio di espropriazione, senza saperlo e soprattutto senza sapere se essa sia temporanea o permanente – spiega Lodi – Come era immaginabile, gli impegni presi in Consiglio Comunale sulla trasparenza e sulla gestione della questione in collaborazione con i cittadini sono già venuti meno.

Tenuto conto del profondo sgomento dei residenti di via Arduino, via dei Landi e zone limitrofe, i quali hanno letto i propri nomi e dati sui giornali senza alcuna comunicazione preventiva, né tantomeno alcun rispetto della privacy o accortezza, ho presentato un’interrogazione urgente chiedendo informazioni certe sul tema, su quali e quante persone, numeri civici, sarebbero in pregiudicato di essere espropriate definitivamente o espropriate provvisoriamente, da quando e per quanto tempo.

L’amministrazione comunale ha intenzione di procedere contro Rfi vista la mancata trasparenza e il mancato coinvolgimento di coloro che con questa operazione si vedono non solo nell’incertezza del futuro sia come proprietari che come affittuari ma anche nella situazione di compromissione del valore patrimoniale delle abitazioni di loro proprietà? L’amministrazione comunale ha intenzione di chiedere un immediato incontro con RFI e tutti gli abitanti coinvolti da questa procedura per fare chiarezza come da impegni presi in Consiglio Comunale?

In ogni caso il comportamento di Rfi è inqualificabile e lesivo del valore patrimoniale delle residenze degli abitanti. I cittadini e le cittadine coinvolti meritano di ricevere subito delle scuse pubbliche e la convocazione urgente di un incontro chiarificatore. Attendo anche le commissioni consiliari sul tema che la giunta si era impegnata a convocare ogni mese con la votazione di un documento a maggioranza, affinché vengano rispettati gli accordi, ma soprattutto vengano rispettate le persone».