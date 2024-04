Esplosione in porto a Vado: giovane operaio ustionato nel cantiere dei cassoni per la nuova diga

Vado Ligure. Aggiornamento ore 18.21 Grazie all’intervento di Grigo, il giovane operaio 25enne rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuto oggi in porto a Vado Ligure è stato trasportato al centro grandi ustionati del Villa Scassi di Genova.

Sono ancora in corso gli accertamenti e i riscontri sulle cause esatte dell’incidente avvenuto nell’area portuale. Al vaglio, in particolare, le fasi e la dinamica che hanno generato l’esplosione, e quindi le fiamme che hanno investito il 25enne.

E’ di alcuni minuti fa la notizia che un operaio all’interno del porto di Vado, in via Trieste, sarebbe rimasto ferito e ustionato. Dalle prime informazioni sarebbe esploso un contenitore mentre l’operaio stava lavorando nel cantiere dei cassoni della diga.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Savona, la Croce Rossa di Quiliano, l’automedicale e l’elisoccorso Grifo. L’operaio ha ricevuto le prime cure sul posto poi è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena.