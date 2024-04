Escursionismo, il gruppo “Camminiamo insieme” compie 30 anni e adotta un sentiero

Genova. Quasi 600 liguri ogni anno prendono parte alle escursioni proposte nell’ambito del programma “Camminiamo Insieme” dell’Associazione Tempo Libero Coop Liguria, nato nel 1994 per promuovere l’aggregazione sociale, valorizzare il patrimonio paesaggistico e naturalistico della regione e stimolare le persone a mantenersi attive, mangiando in modo sano e svolgendo attività di movimento, per preservarsi in salute.

Il programma è annuale, ma prevede una pausa durante i mesi estivi, quando le temperature diventano troppo elevate. Sul territorio sono attivi due gruppi: quello di Genova, più consistente, che replica ogni escursione quattro volte (martedì, mercoledì, giovedì e sabato), per permettere a tutti di prendervi parte, e quello denominato “Due Golfi”, che di norma esce la domenica ed è attivo nell’area del Tigullio-Golfo Paradiso.

Il gruppo “Camminiamo insieme” aderisce alla Federazione Italiana Escursionismo nel cui ambito risulta da sempre il gruppo più numeroso d’Italia. L’attività è gestita interamente da volontari, che hanno frequentato il corso FIE per “accompagnatore escursionistico” e sono pronti a supportare tutti coloro che vogliono partecipare, perché il motto dei camminatori Coop è “non è importante arrivare primi, ma arrivare insieme”.

Oltre a scegliere e ispezionare i percorsi e ad accompagnare i gruppi, i volontari si fanno carico della manutenzione della segnaletica di 17 sentieri del nostro entroterra.

Si tratta dei seguenti percorsi:

Anello della guidovia Geo – Guardia e Anello Guidovia Geo – Gaiassa – Guardia, nel Comune di Ceranesi.

Paraggi – Mulino del Gassetta, Mulino del Gassetta – Crocetta, San Rocco – Foce (porto Pidocchio) e Ruta – Colle Caprile, nel Parco di Portofino.

Faiallo – Rifugio Argentea, nel Parco Naturale Regionale del Beigua.

Vobbia – Castello della Pietra e Giro del Brugneto, nel Parco Regionale dell’Antola.

Marsiglia – Canate (sentiero della Resistenza), nel Comune di Davagna.

I 7 sentieri dei Clavesana, nel Comune di Pieve di Teco.

Per celebrare il trentennale, il gruppo adotterà un nuovo sentiero, tra Rossiglione e Molare, firmando un protocollo di intesa con il Comune di Rossiglione.

La ricorrenza del trentennale sarà celebrata sabato 6 aprile, a partire dalle 10, nella Sala Quadrivium di Genova, dove sono attesi circa 200 camminatori.

All’evento, introdotto e coordinato dalla Direttrice Soci di Coop Liguria Tiziana Cattani, interverranno:

– Roberto Pittalis, Presidente di Coop Liguria

– Maurizio Robello, Dipartimento Ambiente Regione Liguria

– Gianni Testino, Direttore Dipartimento Educazione e corretti stili di vita della Asl 3

– Katia Piccardo, Sindaca di Rossiglione

– Gianni Zai, Presidente Fondazione Acquedotto storico di Genova

– Paolo Puddu, Presidente comitato regionale Federazione Italiana Escursionismo

– Alex Chiabra, esperto ambientale

– Davide Virzi, Direttore Area Marina Protetta isola di Bergeggi

Tutti i partecipanti riceveranno uno scaldacollo personalizzato, una brochure e un block notes in carta riciclata realizzato nell’ambito del progetto “carta sprecata”, promosso in collaborazione con Coop Tipograf.

Ulteriori informazioni sul programma Camminiamo Insieme sono disponibili sul sito www.coopseitu.it