Energie rinnovabili, la Liguria si conferma ultima in Italia: solo il 7,2% dei consumi è “green”

Genova. La Liguria resta il fanalino di coda delle energie rinnovabili in Italia. E sono numerosi i dati che certificano il primato negativo. Secondo le elaborazioni dal centro studi Italy for climate, la nostra regione è ultima per consumi da fonti rinnovabili (7,2% nel 2021, dati Gse) e risulta quella con la quota minore di copertura green nel mix energetico primario (8% nel 2021, dati Enea). Ma anche la dashboard di Terna, la società che gestisce la rete di alta tensione in Italia, conferma che nel 2022 (ultimi dati disponibili) la Liguria ha prodotto ben l’88,3% dell’energia sul suo territorio in centrali termoelettriche, la percentuale maggiore tra tutte le regioni.

Numeri che sono tornati oggetto di scontro politico in Regione. Ieri il consigliere del M5s Paolo Ugolini ha presentato un’interrogazione in aula per sapere “quali azioni intendano promuovere” il presidente Giovanni Toti e la sua giunta “per lo sviluppo e la crescita delle fonti di energia rinnovabili, con importanti e dovuti investimenti economici”.

“Secondo i piani del Governo – ha ricordato l’esponente pentastellato – i parchi fotovoltaici utility scale, ossia parchi solari che danno energia non ad una casa ma ad interi quartieri, dovrebbero crescere al ritmo di 10-12 nuovi gigawatt di potenza installata ogni anno“. Invece “da inizio 2019 a fine 2023, quindi in 5 anni, Regione Liguria ha autorizzato impianti per 7 megawatt. La Liguria con i suoi 3,2 ettari di superfice coperta da impianti fotovoltaici utility scale è l’ultima regione d’Italia per progetti autorizzati e per potenza installata”. Ancora secondo i dati elaborati da Italy for climate, nel 2022 la Liguria ha installato una potenza di 9 kilowatt per chilometro quadrato, valore in realtà vicino alla media nazionale (10,2 kW/kmq).

L’assessore all’Energia Alessio Piana ha confermato la linea già espressa in precedenza, appellandosi cioè alla “difficoltà intrinseca” del territorio ligure che non permette di installare impianti eolici e fotovoltaici “che non pregiudichino il territorio e la tutela ambientale della costa e dell’entroterra”. Perché “noi – ha rimarcato Piana – non disponiamo di risorse idriche come la Valle d’Aosta e non abbiamo la stessa ventosità del Molise, dove peraltro le pale eoliche vengono contestate dal Movimento 5 Stelle”. Poi la replica alle accuse di immobilismo: “Nel 2022 sono pervenute 3 istanze per l’installazione di impianti eolici, nel 2023 ne sono pervenute 8, numeri che non possono essere imputati alle politiche regionali”.

Comunque sia, la crescita delle fonti rinnovabili in Liguria avviene a ritmo piuttosto lento. In cinque anni (dal 2018 al 2022) la produzione di energia elettrica da impianti eolici è passata da 130,42 gigawattora a 203,36 gigawattora, il fotovoltaico da 105,74 GWh a 140,12 GWh, l’idroelettrico è addirittura precipitato da 266,93 GWh a 91,17 GWh. In compenso, sebbene faccia ancora la parte del leone, è calata ancora la produzione da termoelettrico, passata da 5,145,14 GWh a 3,280,17 GWh (con una risalita però negli ultimi anni). Numeri ben lontani dai quasi 15mila gigawattora del 2002, quando erano ancora in funzione tutte le centrali a gas e carbone nel frattempo dismesse o riconvertite.

Il risultato è che la Liguria resta una regione in forte deficit energetico: è costretta cioè a importare il 42,9% dell’energia elettrica necessaria a soddisfare la domanda (2.745,11 GWh su 6.406,30 GWh). Prima dello stop al carbone, invece, era in grado di esportare più di 6mila gigawattora. L’aumento della produzione interna da fonti rinnovabili non ha compensato il gap nemmeno lontanamente: nel 2022 fotovoltaico, eolico e idroelettrico made in Liguria soddisfacevano insieme solo il 6,8% della domanda.

Ancora secondo il database di Italy for climate, la Liguria nel 2022 non ha attivato nessuna comunità energetica rinnovabile (il Veneto guida la classifica con 13). Si tratta di associazioni tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese per produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. In realtà la prima è nata nel 2023 a Genova con l’installazione di un pannello fotovoltaico su un vecchio autolavaggio in corso Italia.

La Regione, attraverso Ire, ha avviato un bando per sostenere i piccoli comuni sotto 5mila abitanti che vogliono realizzare una comunità energetica. L’assessore Piana ha ricordato anche i 189 milioni di investimenti previsti fino al 2030 (grazie a fondi europei) per l’efficientamento energetico di aziende e Comuni: “Di questi 17 milioni sono già stati attribuiti a 212 imprese per 12 megawatt di potenza”.