Elezioni europee, Cristina Lodi (Azione) inaugura il point elettorale: “Riportare il Nord Ovest al centro delle politiche Ue”

Genova. Ha inaugurato ufficialmente oggi, giovedì 11 aprile 2024, in viale Brigata Bisagno 52r a Genova, alla presenza di circa un centinaio di persone, il point elettorale di Cristina Lodi, candidata per Azione alle prossime elezioni europee, in programma l’8 e il 9 giugno 2024. La segretaria regionale di Azione Liguria è candidata nella circoscrizione italiana del Nord Ovest, che comprende Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Lombardia.

Insieme a lei è intervenuto il capogruppo di Azione alla Camera Matteo Richetti. «A Genova in Liguria con Cristina Lodi non solo a sostenere la sua candidatura ma a chiederle di guidare un grande processo di cambiamento – afferma Richetti – le prossime elezioni europee sono fondamentali, sia per l’Europa che ha di fronte grandi sfide come la transizione ecologica e il ripristino di condizioni di pace, sia per il Nord Ovest, un territorio che ha bisogno di una reale rappresentanza in Europa. Oggi abbiamo passato la giornata a discutere di economia del mare, un settore che si porta dietro una grande industria, con importanti opportunità di lavoro. Temi che vogliamo portare in Europa con Azione e con Cristina Lodi».

“Una grande sfida quella di Azione – afferma Lodi – una sfida che faccio mia in qualità di segretaria regionale di Azione Liguria e di candidata alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione italiana del Nord Ovest. Il mio obiettivo è quello di riportare questo territorio al centro delle politiche europee, per farlo tornare protagonista. Così come per la Liguria e Genova, con il suo porto così importante per il nostro Paese”.

“Il Nord Ovest è Il centro economico dell’Italia e va valorizzato e rilanciato. In particolar modo le infrastrutture, non solo di tipo ferroviario e autostradale ma anche quelle umane ed economiche. Credo che questa per me sia una grande responsabilità e opportunità di portare tutta la mia esperienza politica e di farlo con una grande squadra. Tra i temi fondamentali che porterò in Europa il contrasto alla povertà, il tema della transizione ecologica e quello che riguarda la mobilità e i trasporti: tre grandi tematiche che ho nel cuore e in testa che sono inevitabilmente collegate allo sviluppo economico”.

“Invito quindi tutte le persone – ha concluso – ad andare a votare per le elezioni europee di giugno perché le scelte che faremo alle urne influiranno sulla nostra vita quotidiana, sotto ogni aspetto: a partire dal lavoro e i trasporti, alla sanità e l’ambiente. Il nostro voto conta”.