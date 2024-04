Economia del mare, Maresca al Forum di Gaeta: “Importante lavorare in sinergia tra Comuni”

Genova. L’assessore al Porto e alle Politiche del mare Francesco Maresca ha rappresentato il Comune di Genova al terzo summit nazionale sull’Economia del mare – Blue Forum, in corso a Gaeta.

Maresca è intervenuto sugli eventi sulla blue economy genovese, che fanno registrare un ottimo risultato: con 122 mila addetti indiretti, il porto di Genova è il primo in Italia per container e per afflusso di crocieristi, oltre a produrre circa il 22 per cento di tutte le entrate fiscali nazionali, quantificabili in 6 miliardi di euro.

L’assessore Maresca ha anche proposto una collaborazione con il Forum di Gaeta per il Salone Nautico previsto il prossimo autunno, invito che è stato accolto dal sindaco della città laziale Cristian Leccese e dal presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora.

“È importante che i Comuni portuali lavorino in sinergia per creare una politica industriale marittima in grado di superare la crisi portata dal Mar Rosso, costruendo le condizioni affinché il nostro paese diventi la via principale di alimentazione commerciale dell’Europa da Sud”, ha commentato Francesco Maresca, che si è detto orgoglioso del premio ricevuto dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina e dal Comune di Gaeta per i risultati ottenuti dalla blue economy della città di Genova.