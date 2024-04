Dramma in Val D’Aveto, escursionista muore sui sentieri stroncato da un malore

Genova. Un escursionista di circa 70 anni è morto a seguito di un malore nel primo pomeriggio di oggi sui sentieri della Val D’Aveto, nell’entroterra del Tigullio.

La tragedia si è consumata in pochi minuti: caduto privo di coscienza, sono stati allertati i soccorsi, arrivati con l’elicottero Drago per via della distanza da percorrere sui sentieri della zona. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione, infatti, l’escursionista è stata dichiarato morto.

E’ il secondo drammatico episodio avvenuto oggi in Val D’Aveto: in mattinata, infatti, una coppia di motociclisti è finita al pronto soccorso dopo un frontale con un’auto. Il centauro è in codice rosso.