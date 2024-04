Diffamazione, il senatore ligure Berrino propone il carcere per i giornalisti. I cronisti: “Pulsioni autoritarie”

Genova. Una vera e propria bufera politica si sta scatenando in queste ore per il tentativo di Fratelli d’Italia di reintrodurre il carcere fino a 4 anni e mezzo per i giornalisti, con sanzioni pecuniarie fino a 120mila euro: un proposta che ha provocato una spaccatura all’interno della maggioranza e scatenato la dura reazione delle opposizioni.

L’iniziativa, presentata sotto forma di 15 emendamenti al testo sulla diffamazione dal senatore ligure di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, ha trovato l’immediata opposizione della presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno (Lega), che ha annunciato una “riunione di maggioranza sul punto”. Secondo quanto riportano le agenzie nazionali, Berrino, relatore del testo, ha giustificato le sue proposte come necessarie per contrastare le “fake news” e tutelare la reputazione delle persone.

L’emendamento prevede L’aumento della pena detentiva per diffamazione fino a 4 anni e mezzo, con interdizione dalla professione da 2 mesi a 2 anni, l’introduzione di un nuovo articolo nel codice penale (595-bis) per punire chi, con condotte reiterate e coordinate, diffonde “fatti che sa essere anche in parte falsi”, con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 15.000 a 50.000 euro.

La cosa più grave dal punto di vista giornalistico è però l’ampliamento della platea dei responsabili, visto che l’emendamento includerebbe tra i responsabile del supposto reato anche “l’autore della pubblicazione” oltre all’autore dell’offesa. In altre parole un articolo che riporta dei virgolettati di una persona intervistata potrebbero portare al carcere anche lo stesso giornalista che ha riportato la dichiarazione.

La proposta ha immediatamente sollevato aspre critiche da parte del mondo della stampa nazionale italiana, unica in Europa ad avere ancora la minaccia del carcere. Le proposte di Berrino, più volte in passato passato alle cronache per il suo approccio nostalgico alla tradizione neofascista italiana, si scontrano con la precedente pronuncia della Corte Costituzionale che nel 2021 dichiarò illegittimo l’articolo 13 della legge sulla stampa proprio perché prevedeva il carcere, in contrasto con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

La FNSI che definisce il provvedimento “incivile”, l’Ordine dei giornalisti che parla di “posizioni inaccettabili frutto di pulsioni autoritarie“, la senatrice Avs Ilaria Cucchi che denuncia una “forma di intimidazione” e i senatori Dem in Commissione Giustizia che lanciano l’allarme su una “deriva pericolosissima”.

Un coro unanime di dissenso si è levato anche dai vertici del giornalismo ligure. Le proposte sono state duramente condannate dall’Associazione Ligure dei Giornalisti, dal Gruppo Cronisti Liguri, dall’Ussi Liguria e dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria. “Invece di occuparsi dei problemi concreti della Liguria, il senatore Berrino si propone di imbavagliare i giornalisti – afferma Matteo Dell’Antico, segretario dell’Associazione Ligure dei Giornalisti – Le sue posizioni sono inaccettabili e rappresentano un pericoloso cedimento verso derive autoritarie“.

Le preoccupazioni trovano eco nelle parole di Tommaso Fregatti, presidente del Gruppo Cronisti Liguri: “Questi emendamenti sono un attacco gravissimo alla libertà di stampa, un pilastro fondamentale della democrazia. L’Italia rischia di scivolare verso regimi come quelli di Russia, Cina, Bielorussia o Iran“. Sulla stessa linea anche Filippo Paganini, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria: “Le proposte di Berrino sono incostituzionali e rappresentano un tentativo di intimidire chi fa il proprio dovere di informare i cittadini. Ci opporremo con ogni mezzo a questo tentativo di bavaglio“.