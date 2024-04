Di Negro, al via i lavori per i nuovi parcheggi dietro al mercato comunale

Genova. “La Lega è particolarmente contenta che partano i lavori per la riqualificazione dell’area dietro al mercato di Dinegro, dove saranno realizzati dei parcheggi sia all’aperto che al chiuso”. Lo dice in una nota il gruppo Lega in municipio Centro Ovest, seppure retto dal centrosinistra, con Michele Colnaghi (M5s).

“Avevamo presentato diversi documenti, sia in Comune sia in municipio, dove richiedevamo un restyling dell’area, che si presentava degradata e la creazione di posti auto per i cittadini e per le attività commerciali della zona”, dicono dal Carroccio.

I lavori avverranno in due tranche. A breve, ci sarà l’apertura della sola parte scoperta, che prevede 30 parcheggi e successivamente quella sottostante al mercato, al coperto dove ne verranno ricavati altri 12, per cui i tempi saranno un poco più lunghi.

“Grazie agli uffici del Patrimonio per il lavoro eseguito, all’Assessore Campora, senza dimenticare il Civ e il Comitato di Salita degli Angeli”, conclude il gruppo Lega in municipio Centro Ovest.