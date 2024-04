Depositi chimici, Pirondini (M5S) attacca: “Sul trasferimento a Sampierdarena il ministero smentisce Bucci”

Genova. “Il Ministero della Cultura ha dato un verdetto negativo sul trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena, a Ponte Somalia. In estrema sintesi, senza un’adeguata integrazione documentale, l’autorizzazione paesaggistica è ancora lontana. Ma soprattutto è rilevante il passaggio in cui il ministero chiede di individuare “alternative di localizzazione più efficaci”, andando sulla stessa linea che il MoVimento 5 Stelle segnala da tempo, e cioè l’enorme problematicità di questo progetto, che sarebbe incompatibile con il Parco della Lanterna e la riqualificazione di Sampierdarena. Insomma, dal ministro una sonora sberla per il sindaco Bucci”.

Così, il senatore del M5S Luca Pirondini, che poi cita un passaggio del parere del Ministero, secondo cui “gli interventi in oggetto potrebbero presentare un significativo impatto dal punto di vista monumentale-paesaggistico”, e quindi annuncia un’imminente interrogazione sulla questione.

“È l’ennesimo stop che questo progetto scellerato riceve ed è l’ennesima conferma di quanto affermiamo da sempre, e cioè che i 75.000 mq di depositi chimici che Bucci vuole posizionare a San Pier d’Arena sono incompatibili con l’abitato e con tutto ciò che li circonderebbe. Era chiaramente scritto anche nel nostro ricorso al Tar e ora il parere del Ministero lo conferma. Speriamo almeno serva al centrodestra per capire che la soluzione Ponte Somalia è inammissibile sotto tutti i punti di vista”, commenta il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi.

“Siamo sempre stati dalla parte dei cittadini e delle associazioni del Municipio e con loro abbiamo più volte manifestato e marciato per esprimere totale contrarietà a un progetto calato dall’alto. Ora, se anche un Ministero ovviamente amico del centrodestra che governa Genova suggerisce che occorrono “alternative di localizzazione più efficaci”, fossimo in Bucci una domanda ce la porremmo”, concludono i pentastellati.