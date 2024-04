Depositi chimici a Sampierdarena, Linea Condivisa: “Bene la bocciatura del ministero della Cultura ma si pensi ai cittadini di Multedo”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Pastorino, Bruzzone e Boni (Linea Condivisa) sul tema dei depositi chimici. “Nei giorni scorsi il Ministero della Cultura ha espresso delle osservazioni e richieste di integrazioni riguardo al progetto di trasferimento dei depositi chimici nel porto di Genova da Multedo a Sampierdarena vicino alla Lanterna”.

“Avendo da sempre criticato la scelta di spostare i depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia, vicino alle case, e alla linea ferroviaria, come Linea Condivisa plaudiamo alle critiche sollevate dal ministero – dichiarano gli esponenti di Linea Condivisa Gianni Pastorino, consigliere regionale, Filippo Bruzzone, consigliere comunale e Alessio Boni, consigliere del municipio Ponente – Sono due le considerazione da fare: la prima è che questo Sindaco ha fatto perdere alla città di fatto sette anni di tempo, già all’inizio del 2018 assicurava che entro il 31 dicembre avrebbe concluso lo spostamento. Siamo ad aprile 2024 e i depositi sono ancora lì”.

“Lo spostamento a Sampierdarena ha sempre rappresentato una scelta scellerata e, a nostro giudizio, nociva per le cittadine e i cittadini. Una scelta che ha sollevato le critiche anche di Enac per quanto concerne la sicurezza e il sorvolo dell’area per gli aerei e degli operatori portuali rispetto alla sicurezza e all’operatività delle manovre in porto”.

“L’altra considerazione poi è che, con ogni probabilità, i depositi continueranno a stare a Multedo. Non dimentichiamoci quindi che le cittadine e i cittadini di Multedo continuano a convivere con una servitù pesantissima da decenni. Va trovata una soluzione”.

Tra i punti sollevati dal Ministero della Cultura riguardo al trasloco dei depositi chimici c’è la preoccupazione sull’impatto del trasferimento sulla prevista riqualificazione del complesso storico della Lanterna. Secondo i tecnici ministeriali, per evitare una bocciatura definitiva del progetto, è fondamentale procedere con una pianificazione progettuale attenta, mirata alla massima compatibilità dell’intervento.

“Invitiamo l’Amministrazione Bucci e a tutte le parti politiche a sedere attorno a un tavolo e valutare le ipotesi di maggior senso che ci sono state negli anni – continuano Pastorino, Bruzzone e Boni – Non sono mai servite le ‘boutade’ che il Sindaco Bucci continua a fare, convinto di risolvere tutti i problemi quando, in realtà, continua a fare pasticci. Bucci ha fatto perdere il tempo alla città e ha illuso la cittadinanza di Multedo, ha offeso l’intelligenza di chi abita a Sampierdarena proponendo una soluzione inaccettabile e, alla fine, il Sindaco si è arrovellato su se stesso dimostrando tutta la sua inefficienza politica e amministrativa. Impianti come quelli di Multedo e Fegino, in mezzo alle case, sono anacronistici e meritano di trovare altre soluzioni. Pensiamo al diritto dei lavoratori e delle lavoratrici e, allo stesso tempo, ci si deve impegnare per garantire la sicurezza delle cittadine e dei cittadini”