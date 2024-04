Dalla Regione un milione per il sostegno delle persone in grave povertà o senza dimora

Genova. Ammontano a 950mila euro i contributi regionali per interventi a sostegno delle persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora. Questi i fondi che la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Sociale, ha stanziato a favore dei Comuni capofila delle Conferenze dei sindaci delle Asl liguri. A questo contributo si sommano altri 100mila euro a valere sul Fondo Povertà nazionale del 2023.

I fondi serviranno per implementare e sviluppare i servizi in risposta ai bisogni primari, dalla distribuzione di viveri, indumenti e farmaci, alla cura e l’igiene della persona fino alle mense; i servizi di accoglienza notturna come dormitori, comunità semiresidenziali e residenziali, alloggi protetti o autogestiti e i servizi di accoglienza diurni.

“Con un finanziamento di oltre un milione di euro – commenta l’assessore regionale al Sociale -, vogliamo garantire e potenziare le attività svolte dai distretti per sostenere le persone in situazioni di grave emarginazione sociale. Molti cittadini sono purtroppo anche senza dimora, quindi uno degli obiettivi è continuare a sostenere i servizi diurni semi residenziali, nonché le strutture comunitarie e residenziali a disposizione sul territorio. In queste progettualità, il contributo dei Comuni capofila è fondamentale, poiché conoscono a fondo le situazioni più critiche del proprio ambito permettendo di indirizzare i fondi nel modo migliore per il benessere collettivo”.

Per l’annualità 2024 i fondi sono così ripartiti:

Conferenza dei sindaci di Asl 1: 73.540 euro

Conferenza dei sindaci di Asl 2: 79.108 euro

Comune di Genova, distretto Asl3: 700mila euro

Conferenza dei sindaci di Asl 4: 25.516 euro

Conferenza dei Sindaci di Asl 5: 71.836 euro

Il finanziamento è quindi destinato ai Comuni capofila delle Conferenze dei sindaci delle Asl liguri affinché provvedano ad attribuire la quota ai distretti sociosanitari per i sopracitati interventi a contrasto della povertà.