Cus Genova: sconfitte le squadre di pallavolo, vince la femminile del rugby

Genova. Vittoria per la prima squadra femminile del CUS Rugby in Serie A contro Union Rugby Milano, sconfitta per la prima maschile contro Amatori Rugby Capoterra. Sconfitta in Serie C per la prima maschile del CUS Volley contro ADMO Lavagna, così come superata anche la prima femminile nel Girone Playout di Serie D contro Cogovalle. Sconfitta per il CUS Hockey contro HC Genova “A” in Serie B Prato. Una vittoria e due sconfitte per i team del CUS Genova Tennis in Serie C.

RUGBY. Una vittoria e una sconfitta per il CUS Genova Rugby nel weekend. Da un lato la prima squadra femminile, guidata da Domenico Grassotti, vincente in trasferta al Campo Crespi contro Union Rugby Milano per 15-17. Una vittoria che mantiene le Biancorosse al quinto posto nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie A. Sconfitta, invece, nella trasferta in Sardegna contro Amatori Rugby Capoterra per la prima squadra maschile, diretta da Andrew Robb. Universitari superati per 49-3. Settimi in classifica i Cussini, a quota 37 punti, a cinque lunghezze dal CUS Milano Rugby e a quattro dall’Ivrea Rugby, rispettivamente quinte e ottave nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie B.

Questo il commento di Chiara Ciancarini, rugbista della prima squadra femminile del CUS Genova Rugby: «La partita di questa domenica è stata molto combattuta fino all’ultimo. Sotto il sole cocente di Milano i primi punti avversari sono stati segnati con un calcio di punizione, dopodiché siamo sempre state sotto, nonostante le due mete arrivate da un grande gioco di squadra. La tenacia e la determinazione hanno fatto sì che non abbiamo mai mollato e questo spirito ci ha portate a vincere, grazie alla meta e alla marcatura del penultimo minuto frutto di exploit individuali. Le due prime mete arrivate da un grande gioco di squadra. Si sono visti i risultati di questi mesi di allenamento con giocate dei tre quarti riuscite e la maul della mischia. Ora però non bisogna adagiarsi sugli allori ma bisogna lavorare su quello che si è sbagliato mettendo il focus sulla prossima partita».

SERIE A/F | GIRONE 1

UNION RUGBY MILANO vs CUS GENOVA RUGBY 15-17

MARCATURE: Andreani; Bossi, Ottonello, tr. Amadé

SERIE B/M | GIRONE 1

AMTORI RUGBY CAPOTERRA vs CUS GENOVA RUGBY 49-3 (35-3)

VOLLEY. Doppia sconfitta per il CUS Genova Volley nel weekend. Da un lato la prima squadra maschile, diretta da Fabrizio “Billy” Schembri, già campione in Serie C e promossa in Serie B, sconfitta per 3-2 dall’ADMO Lavagna. Prima sconfitta in campionato per i Biancorossi, subita al quinto set per 17-15. Sconfitta casalinga anche per la prima squadra femminile, impegnata nel Girone Playout di Serie D contro Cogovalle. Sconfitta per 0-3 per le ragazze di Tiziano Caponi, che rimangono comunque terze nel girone a due punti da Corradini Sanremo, quarta della classe.

SERIE C/M

ADMO LAVAGNA vs CUS GENOVA VOLLEY 3-2 (22-25; 25-23; 25;23; 24-26; 17-15)

SERIE D/F | GIRONE PLAYOUT

CUS GENOVA VOLLEY vs COGOVALLE 0-3 (20-25; 14-25; 22-25)

HOCKEY. Sconfitta per il CUS Genova Hockey nel weekend contro l’HC Genova “A”. Ragazzi di Franco Ferrero superati nella terza giornata del Girone C di Serie B Prato con il risultato di 1-6 al Campo Arnaldi. Una vittoria contro HC Genova Gialloblù e due sconfitte contro HC Savona e HC Genova “A” fin qui per i Biancorossi.

SERIE B PRATO

CUS GENOVA HOCKEY vs HC GENOVA “A” 1-6

TENNIS. Una vittoria e due sconfitte per i team del CUS Genova Tennis, impegnati in Serie C. Spicca la vittoria della Squadra “A” femminile, vittoriosa per 0-4 in trasferta contro la Taggese Tennis. Sconfitte, invece, la Squadra “B” femminile e la squadra maschile, fuori casa rispettivamente per 3-1 contro il Play Tennis Pieve e contro il Tennis Sanremo per 6-0.

SERIE C/F

TAGGESE TENNIS vs CUS GENOVA TENNIS “A” 0-4

SERIE C/M

TENNIS SANREMO vs CUS GENOVA TENNIS 6-0

SERIE C/F

PLAY TENNIS PIEVE vs CUS GENOVA TENNIS “B” 3-1