Crooks, la nuova serie crime su Netflix girata anche in Liguria: ecco le location

Genova. Su Imdb, sito di riferimento per le recensioni di film e serie tv, è valutata un buon 6,7 (punteggio valutato sulla base delle recensioni di tutti coloro che hanno già avuto modo di vederla), e su Netflix, dove ha debuttato lo scorso 4 novembre, ha già guadagnato diverse posizioni nella classifica dei contenuti più visti. Stiamo parlando di ‘Crooks’, serie crime tedesca i cui 8 episodi sono stati in parte girati anche in Liguria.

Le riprese liguri risalgono all’autunno del 2022 e le location si dividono tra Ponente, Levante e Genova. A Ponente, in particolare, le troupe ha girato tra Finale Ligure, Spotorno, Noli e Borgio Verezzi. A Genova invece le riprese sono state effettuate a Begato, in via Lomellini, all’Hotel Bellevue, a ponte Doria, all’aeroporto, alla Marina di Sestri, al Porto Petroli e al Porto Antico Antico. Chiude Sestri Levante, con le scenografie dell’Hotel dei Castelli e di Villa Domus.

In totale, come ha fatto sapere l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana, i mesi di lavorazione sono stati dieci con 25 giorni di sopralluoghi, cinque settimane di preparazione, sette settimane di riprese, 130 persone coinvolte nella troupe (di cui 35 liguri), e all’incirca 5.000 giornate di lavoro e notti d’albergo.

“La Liguria si conferma location ambita dalle più importanti produzioni della scena internazionale – è il commento di Piana – Un’ulteriore occasione, intercettata grazie anche ai nostri bandi dell’audiovisivo e al lavoro della Genova Liguria Film Commission, che ha generato importanti ricadute economiche e occupazionali sul territorio”.

Proprio GLFC ha supportato le riprese della serie, che è stata presentata in anteprima ai Portofino Days dal produttore Alessandro Passadore, patron di Viola Films, che si è occupata della produzione esecutiva per conto della produzione tedesca W&B Television, la casa di produzione della famosa serie tv di Netflix ‘Dark’.