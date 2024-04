“Creare immaginando, ragazze e ragazzi mettono in arte la scienza”, la mostra-concorso per gli studenti genovesi

Genova. Inaugura venerdì 12 aprile la mostra Creare immaginando, ragazze e ragazzi mettono in arte la scienza, visitabile fino al 24 aprile, presso la Biblioteca Universitaria di Genova in via Balbi 40, organizzata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Università di Genova, IIT e CNR-IMEM.

La premiazione si terrà lo stesso giorno dell’inaugurazione, la mattina di venerdì 12 aprile, alla Biblioteca Universitaria di Genova, e vede una giuria di esperti d’arte e di scienziati selezionare dieci lavori eseguiti da studentesse e da studenti di alcuni licei liguri. I ragazzi e le ragazze saranno premiati da scienziate e scienziati genovesi che hanno fatto parte del progetto.

“Alla premiazione – spiega Elena Santopinto dell’INFN di Genova e coordinatrice del progetto per il capoluogo ligure – è previsto un intervento sul rapporto tra arte e scienza dello scienziato Mauro Taiuti, professore dell’Università di Genova e ricercatore dell’INFN”.

Le 31 opere dei ragazzi e delle ragazze che la giuria dovrà valutare sono ispirate agli argomenti che più li hanno interessati nel corso di seminari tenuti per loro da 30 scienziati e scienziate di INFN, Università di Genova, IIT, CNR-IMEM, sulle tematiche scientifiche più moderne e all’avanguardia. Questi spunti iniziali che spaziano dai buchi neri all’astrochimica, dall’intelligenza artificiale alle geometrie di Escher, dagli studi sugli ecosistemi alla biodiversità, sono stati discussi e approfonditi dagli studenti e dalle studentesse con i loro docenti, che li hanno guidati a formulare dei progetti propri che coniugassero l’arte con la scienza ovvero che rendessero visibile l’invisibile per raccontare l’emozione della conoscenza.

Le prime tre opere selezionate dalla giuria genovese accederanno alla mostra nazionale, prevista dal 3 al 13 maggio presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) insieme a tutte le opere vincitrici nelle 19 città italiane coinvolte nel progetto Art&Science across Italy; le migliori saranno premiate da una giuria internazionale con un master su arte e scienza al CERN (settembre 2024) e ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso – INFN.

Alla mostra Creare immaginando, saranno anche esposte 14 opere della collezione d’arte del CERN firmate da artisti internazionali su alcuni dei temi scientifici più affascinanti della nostra epoca. L’obiettivo è quello di avvicinare il pubblico di ogni età alla scienza cercando di stimolare la naturale propensione dell’essere umano alla conoscenza e all’osservazione dei fenomeni per formulare una visione del mondo critica, di chi si pone domande e formula ipotesi.