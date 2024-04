Creano il caos su un treno e picchiano un ragazzino: identificati e denunciati quattro giovani tra i 17 e i 22 anni

Genova. Quattro giovani egiziani, tra i 17 e i 21 anni, alcuni residenti in una comunità per minori non accompagnati, sono stati denunciati dalla polizia per interruzione di pubblico servizio, dopo che hanno creato il caos a bordo di un treno regionale fermo a Sestri ponente. E’ successo ieri pomeriggio

Uno di loro, di 18 anni, è stato anche denunciato per lesioni personali aggravate per aver picchiato un ragazzo originario del Bangladesh con un pugno sferrato con un anello e un cellulare. La vittima è stata portata al villa Scassi in codice giallo.

Il treno ha dovuto restare fermo circa 30 minuti. All’arrivo dei poliziotti delle volanti i 4 aggressori erano fuggiti ma grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alla visione delle telecamere di un esercizio commerciale sono riusciti a individuare i fuggitivi che sono stati poi trovati e identificati nei giardini della Fiumara.