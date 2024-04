Crack Qui!Group, a dicembre la sentenza per due terzi degli imputati

Genova. E’ entrata nel vivo con la prima parte della requisitoria dei pm nell’udienza preliminare per il maxi crac Qui!Group che vede 31 imputati per il fallimento della società dei ticket restaurant con un buco da 600 milioni di euro e migliaia di danneggiati in tutta Italia.

Il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello oggi anche attraverso numerose slide realizzate dai finanzieri diretti dal generale Andrea Fiducia, hanno illustrato in aula la ‘galassia Fogliani’, una ragnatela societaria che comprendeva, oltre la società madre, le aziende Qui! Services, Qui! Financial business, Azzurra 95, ma anche Pasticceria Svizzera e il bar Moody, Ambra immobiliare, Kay2Pay, Svizzera Eventi, e un’altra decina di società minori.

Oltre ai titolari della società (il fondatore della società, Gregorio Fogliani, i due ex soci, Luigi Ferretto e Rodolfo Chiriaco, e i famigliari di Fogliani, la moglie Luciana Calabria e le figlie Chiara e Serena) tra le 31 persone indagate ci sono anche i sindaci delle società collegate a Gregorio Fogliani e i revisori dei conti di società esterne al gruppo che hanno chiuso un occhio nonostante sapessero da anni della situazione catastrofica dei conti. Le accuse sono a vario titolo bancarotta fraudolenta, riciclaggio, truffa aggravata e autoriciclaggio.

L’udienza preliminare sarà ancora molto lunga. Il giudice per l’udienza preliminare Caterina Lungaro ha fissato udienze fino al 20 dicembre di quest’anno, data in cui dovrebbe decidere sul rinvio a giudizio degli imputati ma anche nel frattempo definire la posizione che quanti hanno scelto di patteggiare la pena (al momento sono 14 su 31) o di chiedere il rito abbreviato (5 sono già stati ammessi, un sesto imputato lo sarà nelle prossime settimane). In parole semplici, per almeno 20 dei 31 imputati la sentenza, grazie ai riti alternativi, arriverà entro la fine dell’anno. Sfilando di molto il maxi processo che rischiava di replicare il numero di quello per il crollo di ponte Morandi.

Nulla si sa al momento di Gregorio Fogliani e della sua famiglia. Hanno scelto di farsi difendere da avvocati d’ufficio che non riescono tuttavia ad entrare in contatto con loro. A Fogliani la Procura ha proposto un patteggiamento a 5 anni che, considerato il periodo trascorso il carcere e quello ai domiciliari dovrebbe evitargli di tornare in cella. In caso di processo rischia fino a 12 anni di carcere Ma al momento non è ancora chiaro se accetterà la proposta.