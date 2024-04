Da Costa Crociere un corso per barman di bordo: verrà assunto il 60% dei partecipanti

Genova. Costa Crociere inaugura un corso per formare barman di bordo in collaborazione con l’Accademia Italiana della Marina Mercantile.

Il corso è finanziato da Regione Liguria attraverso il bando ‘Formare per occupare’, per cui sono stati stanziati 5 milioni di euro: “Le aziende devono assumere almeno il 60% di chi frequenta i propri corsi – ha detto Marco Scajola, assessore regionale alla Formazione – e così sarà anche per i 15 nuovi barman, attualmente disoccupati, che si appresta a formare Costa Crociere grazie al contributo di Regione Liguria”.

Il corso si sviluppa su 600 ore suddivise tra lezioni in aula, 420, e stage, 180, per avere un bagaglio completo e poter così operare sulle navi della compagnia italiana.

“Nella programmazione 2014-2020 la soglia media di occupazione post bando era stata del 70% con il coinvolgimento di circa 500 allievi – conclude Scajola – L’obiettivo è di confermare e se possibile migliorare questi numeri. In quest’ottica il coinvolgimento e l’interesse di grandi aziende come Costa non può che essere apprezzato”.