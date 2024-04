Cooperative sociali, scatta lo sciopero nazionale: a Genova il presidio sotto la prefettura

Genova. “Contro il sistema degli appalti e dell’accreditamento, per l’internalizzazione di tutti i servizi esternalizzati. Per veri aumenti salariali e contro la precarietà contrattuale”. Queste sono le motivazioni alla base dello sciopero nazionale indetto da Usb per quanto riguarda le cooperative sociale, da tempo alle prese con salari considerati non sufficienti e precarietà dei contratti.

“Non è accettabile che i lavoratori e le lavoratrici delle Cooperative Sociali e del Privato Sociale non abbiano garanzie di reddito e diritti, senza il riconoscimento del ruolo svolto per la collettività e per il servizio del pubblico – si legge nella nota stampa diffusa in questi giorni – Il rinnovo del contratto collettivo nazionale, firmato da CGIL CISL UIL con le centrali cooperative, dimostra la crisi di questo sistema: salari da fame e precarietà si confermano caratteristica principale del lavoro sociale mentre i tagli al welfare stanno portando al collasso i servizi”.

“Basta con le privatizzazioni, reinternalizzare i servizi a cominciare dagli educatori scolastici rispetto ai quali sono stati presentati apposite proposte di legge in Parlamento. Il 10 aprile scioperiamo: per aumenti salariali che garantiscano il recupero dell’inflazione; contro appalti e affidamenti pubblici al massimo ribasso; per una revisione dei sistemi di accreditamento dei servizi per garantire il diritto alla salute e all’integrazione dei soggetti fragili; per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; per il riconoscimento del lavoro di cura, educativo e assistenziale, come lavoro usurante. contro la riduzione dei fondi per i servizi di welfare, contro la privatizzazione dello stato sociale; per il blocco delle spese militari e dell’intervento nei teatri di guerra”.

In occasione dello sciopero a Roma, mercoledì 10 aprile, è prevista la manifestazione nazionale in piazza Ss Apostoli, mentre a Genova, sempre mercoledì prossimo, è previsto un presidio alle ore 11 sotto la prefettura genovese.