Concessionario auto e magazzino edile saccheggiati dai ladri, bottino da oltre 40mila euro

Genova. Le volanti della polizia di Genova sono intervenute nel pomeriggio di sabato 20 aprile per un doppio furto avvenuto all’interno di due capannoni in lungobisagno Istria, in Val Bisagno.

I ladri hanno forzato una porta e si sono introdotti prima in un concessionario auto e poi, utilizzando un varco comunicante, negli uffici di un magazzino di materiale per l’edilizia.

In tutto sono stati rubati mezzi da lavoro e materiale rispettivamente per 35mila euro in un capannone e 6mila circa nell’altro.

Ad accorgersi del furto uno dei titolari, ieri pomeriggio, alla riapertura dell’attività. Ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Indagini in corso. Si vaglieranno le telecamere di videosorveglianza della zona.